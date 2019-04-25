Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı’nı çatlattı

Kulislerde, Erdoğan’ın “kızgın demiri soğutma” çağrısı yaptığı bir dönemde bu saldırının yaşanması da dikkat çekici bulunuyor.

TBMM Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sert söylemine karşın, partisi adına söz alan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı da Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınarken, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye İttifakı ve kızgın demiri soğutmak sözleriyle siyasi iklimi normalleştirmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir. Türkiye’nin her tür gerilimi, akıl ve sorumluluk çizgisinde aşmaya, beyanların bu istikamette oluşmasına ihtiyaç vardır” açıklaması yapmıştı. Partili bazı milletvekili ve yöneticilerle meclis grubu yönetiminden bazı isimler de sosyal medya hesaplarından, sık sık “Türkiye ittifakı”na vurgu yapıyor.

Bahçeli, ‘Türkiye ittifakı’na neden karşı çıkıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ittifakı çağrısını, “Soru işaretleri oluşmuştur” diye değerlendiren Bahçeli’nin çıkışları AKP içinde rahatsızlık yaratıyor. Parti içindeki “ılımlı” kanat, Bahçeli’nin Türkiye ittifakı söylemini reddedip, Erdoğan ve AKP’yi sadece “Cumhur İttifakı” sınırları içinde tutmak istediğini ifade ediyor. Bahçeli’nin her zaman ittifakı zorlayan taraf olduğu ve seçimden sonra yeni bir “ortak arayışı olabilir” kaygısıyla “Türkiye ittifakı” söylemine karşı çıktığı yorumu yapılıyor. Partili bir kaynak, “MHP ile zorunlu olarak ittifak oldu ve şimdi MHP bu sahayı terk etmek istemiyor. Ancak Erdoğan, sadece bir parti genel başkanı değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve bu nedenle de 82 milyonu kucaklayıcı mesaj vermesinden daha doğal bir şey olamaz” görüşünü dile getiriyor.