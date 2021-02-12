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13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Türkiye’nin çok kapsamlı bir demokrasi sorunu var

12 Şubat 2021, Cuma 17:00
‘Herkes için Demokrasi’ isimli son kitabında Türkiye’deki demokrasiyi sorgulayan akademisyen ve milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Emre, “Enis Berberoğlu olayında karşılaştığımız durum da Boğaziçi Üniversitesi olayında karşılaştığımız durum da Türkiye’nin genel demokrasi sorunundan bağımsız meseleler değil, bir parçası. Türkiye’de, AİHM kararları neden uygulanmıyorsa, medya üzerinde neden baskı varsa, ifade hürriyetinin neden sorunları varsa, Meclis denetim işlevini neden lâyıkıyla yerine getiremiyorsa, yargı bağımsızlığı neden ortadan kalktıysa; özetle Türkiye’nin çok kapsamlı bir demokrasi sorunu var. Parça parça bütün bu meselelerde aslında bununla ilgili. Boğaziçi Üniversitesi’nde birkaç şey bir arada var. Bu türden demokrasiden uzak yönetimler kurumlara, kurumsal işleyişe, kurallara bağlı olmaya karşıdırlar, kişiye bağlı olmayı isterler. Kurallara sadâkati değil, kişiye sadâkati isterler. Bu yüzden ehliyetten, liyakatten uzak insanları görevlere getirirler” dedi.

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