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20 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

20 Nisan 2024, Cumartesi 01:13
AB LİDERLERİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, ÖNÜMÜZDEKİ ZAMANDA İLİŞKİLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASINI İSTEDİ.

Çalışmalar başlatılmalı

AB liderleri, Türkiye ile ilişkilerin ilerletilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını kararlaştırdı. AB liderleri sonuç bildirgesinde “Türkiye ile işbirliğine dayalı bir ilişki geliştirilmesi Avrupa Birliği’nin stratejik menfaatinedir” denildi. Kıbrıs sorununun çözülmesi vurgulandı.

Kıbrıs dayatması olmamalı

Türk Dışişleri Bakanlığı ise, işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin AB’nin stratejik menfaatine olduğunu, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda kararlılığını koruduğu ifade etti ve Kıbrıs konusunun ilişkileri etkilememesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nin sonuç bildirisinde “Türkiye ile işbirliğine dayalı bir ilişki geliştirilmesi Avrupa Birliği’nin stratejik menfaatinedir” denildi.

Avrupa Birliği (AB), Aralık ve Mart zirvelerinde ertelediği Türkiye konusunu son zirve toplantısında “stratejik tartışma” kapsamında ele aldı. Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilgili bölümü açıklandı. AB üyesi 27 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen zirvenin sonuç bildirisinde, “Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın sağlanması ve Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesi Avrupa Birliği’nin stratejik menfaatinedir” ifadeleri yer aldı.

Bildiride Kıbrıs vurgusu

Bildiride “AB’nin Türkiye-AB iş birliğini daha ileriye götürmesi bakımından Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması ve görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine özel önem atfettiği vurgulanan bildirinin devamında şunlar kaydedildi: Daha önce aldığı kararlar ışığında, AB Konseyi, Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları uyarınca ve Birliğin temelini oluşturan ilkeler ile müktesebat doğrultusunda kapsamlı bir çözüme kavuşturulması yönündeki güçlü kararlılığını sürdürmektedir. AB Konseyi, María Angela Holguín Cuéllar’ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasını memnuniyetle karşılar. Avrupa Birliği, BM öncülüğündeki sürecin tüm aşamalarının desteklenmesinde, sahip olduğu tüm imkanlarla aktif bir rol oynamaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

Dışişlerinden açıklama yapıldı

Dışişleri Bakanlığından, 17-18 Nisan’daki AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi, tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Çok yönlü Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir. AB ile diyaloğumuzu mütekabiliyet çerçevesinde, AB’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız” denildi.

Haber Merkezi

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