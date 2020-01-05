Türkiye'nin yüreğini dağlayan acı hadise! Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan Sibel Ünli mesajları

20 yaşındaki üniversiteli Sibel Ünli’nin cesedi denizden çıkarıldı. Ünli’nin sosyal medya mesajlarından borcu olduğu ve iş aradığı anlaşılıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre Fatih’te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin cansız bedeni Samatya’da denizden çıkarıldı.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’den haber alamayan ailesi 2 gün önce polise kayıp ilanında bulundu. Polis, üniversiteli genç öğrenciyi bulmak için çalışma başlattı.

4 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinde Samatya Sahili’nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli’ye ait olduğunu tespit etti.

Deniz polisinin de desteği denizde arama yapan polis ekipleri Ünli’nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'Yemekhane kartımda sadece bir liram var'

Ünli, 9 Ekim tarihli tweetinde “Gidecek yerim yok, yaşanmaya değer bir hayatım da" paylaşımını yaptı.

Sibel Ünli, soru sorma platformu “Curious Cat” de kendisine “Eline 20 bin lira geçse ilk ne yaparsın?” sorusuna ise "kibele1903" mahlasıyla “KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) borcumu öderim” cevabını vermiş.

Aynı platforma 12 gün önce neden hastaneye yattığını soran bir takipçisini ise “Majör Depresyon” diyerek yanıtlamış.

Ünli, 7 Kasım'da yaptığı paylaşımda da "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" demiş, yeni yıl dileğine ise 'iş bulmak' yazmıştı.

Mansur Yavaş’tan Sibel Ünli mesajı

Ailesinin kayıp ilanı verdiği üniversite öğrencisi Sibel Ünlü’nin yaşamına son verdiğinin ortaya çıkarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ünli’nin yürekleri dağlayan vefatına ilişkin paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş’ın paylaşımı şöyle oldu: "Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz."

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç kızın ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.