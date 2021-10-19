TÜSİAD’dan 3 mesaj: Hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, iktidara “Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması, Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, Kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi” tavsiyesinde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı, korona salgını sürecinde yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılıyor. Toplantıda, TÜSİAD’ın 50. Yılı projesi olarak, Türkiye’nin geleceğinin inşası için bir yol haritası önerisi içeren ‘Geleceği İnşa’ başlıklı çalışmanın da tanıtımı yapıldı. Konuşmasında yeşil ekonominin yanısıra toplumsal adalet ve laiklik vurgusu da yapan Özilhan, şu mesajları verdi: “Bugün Türkiye’nin geleceğine baktığımda; Dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilimlerin, iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz, dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum. Bunların üzerine bir de geleceği şekillendiren teknolojik dönüşümün, ekonomik, insani ve toplumsal boyutlarını eklemeliyiz.”

Hak ve hürriyet alanları genişlemeli

Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsız olması gerektiğine dikkat çeken Özilhan, “Büyüme kadar büyümenin nasıl sağlandığı da önemli. Büyümenin aynı zamanda istihdam da yaratan, yeşil ve adil bir büyüme olması gerektiği ortaya çıkıyor. (…) Cari açık ve bütçe açığına beceri açığı, bilgi açığı, liyakatli kadro açığı ve yönetişim açığı da ekleniyor. Düşen sadece TL’nin değeri değil, su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı, mutluluk ve huzurumuz da geriliyor. Faiz ve enflasyonun yanı sıra emisyonları, hava, su ve toprak kirliliğini de azaltmak gerekiyor. Üretimin, tüketimin, yatırımların artmasına ihtiyaç duyduğumuz kadar, hak ve özgürlük alanlarının genişlemesine de ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Geleceği birlikte inşa edelim

Gazete Duvar’ın haberine göre Özilhan, “Kurumlar başlığı altında şu üç öneriyi çok önemsiyorum: 1. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması çerçevesinde devletin tüm işlemlerinde hukukla bağlı olması ve etkin hak arama özgürlüğünün güvence altında olması 2. Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi; bütün vatandaşlar için tüm hak ve özgürlük alanlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında geliştirilmesi, siyasette ötekileştirme, ayrımcılık ve nefret söylemleri ile mücadele edilmesi, 3. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmek için denge ve denetleme mekanizmalarıyla yargısal denetimin güçlendirilmesi, şeffaf, hesap verebilir, daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi. Bu adımları atabilmek, geleceği hep beraber inşa edebilmenin temelini oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.