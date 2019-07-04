TÜSİAD heyeti Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

04 Temmuz 2019, Perşembe 16:54
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bugün ziyaret etti.
TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer aldı. Simone Kaslowski ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Sayın İmamoğlu’nu ziyaret ederek tebrik ettik. İstanbul Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil ediyor. Çevre, sosyal kalkınma, dijital dönüşüm, enerji gibi tüm temel kalkınma alanlarında İstanbul’da uygulanacak başarılı politikalar ülkemizin kalkınmasının itici gücü olacaktır. İstanbul’un başarısı Türkiye’nin başarısıdır. Yeni dönemde iş dünyasının da üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini ifade etmiştik. Bu çerçevede görüşmemizde İstanbul’un kalkınma gündemindeki konuları görüştük. İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sendikalar, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını çok önemsiyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede diyalog ve işbirliği sürecine devam edeceğiz.”
Haber Merkezi
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