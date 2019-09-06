TV5’e Pelikan cezası

Geçtiğimiz Mayıs ayında Milli Görüş hareketinin televizyon kanalı olan TV5’te yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Etyen Mahçupyan’ın “Pelikan” çıkışı RTÜK cezasıyla sonuçlandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin tekrarlanma kararını da değerlendiren Mahçupyan programda, “Aynı şekilde medya operasyonu yapıldı. Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak bütün medyayı kontrol eden kişi haline getirildi. Ve onların altında da mesela bu pelikan hikayesini gördük değil mi? Zaten o pelikan hikâyesi, şu andaki adı AK Parti olan partinin fıtratını da söylüyor” iddialarında bulundu. Bu sözleri incelemeye alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayında “İfade ve ithamlar neticesinde bir grubu hedef haline getirerek ve belirli olay ya da durumlarla ilgili olarak sorumlu tutarak toplumu ayrıştırıcı bir üslup kullanıldığı” yönünde bir karar verdi.