Uber Bodrum ve Çeşme'de hizmet vermeye devam edecek

UBER, iki yıldır tartışmalara neden olan XL araçlarını İstanbul'dan çekti ama Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Yaklaşık iki yıldır büyük tartışmalara, neden olan taksi-Uber krizi sonucunda Uber, taksicilerin yoğun tepkisine yol açan XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle çekeceklerini duyurmuştu. Uber, XL araçlarını İstanbul'dan çekti ancak gözde tatil bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor. BODRUM'DA 30, ÇEŞME'DE 50 Habertürk'ün aktardığına göre Bodrum’da 30, Çeşme’de ise 50 XL araç çalışmaya devam ediyor. Habere göre, Uber yetkililerin araç sayısının şimdilik artmayacağını belirtti. AA

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.