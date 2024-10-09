Ülke kaynakları adil ve eşit dağıtılmalı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt 3. Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sosyal Belediyecilik’ konulu söyleşiye katılarak sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer konuşmacı olarak yer aldı. Murat Çalık, sosyal adaletin sağlanmasının belediyelerin önceliği olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelerle kent yoksulluğuna karşı direnci artırması gerektiğini söyledi. Birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çalık, “Bu ülkenin kaynaklarını adil ve eşit dağıtmak temel meselemizdir” dedi. SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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