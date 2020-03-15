'Umreden dönen 10 bin kişi yurtlarda misafir edildi'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini açıkladı. Umreden dönenler yurtlarda ayrı odalarda gözlem altında AA

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