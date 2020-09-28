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28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla'

28 Eylül 2020, Pazartesi 19:39
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, ağır hasta sayısı 1596 oldu.

Bakan Koca'nın değerlendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından fazla olduğunu bildirdi.

Baka Koca ''Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.'' ifadeleriyle günün koronavirüs tablosunu değerlendirdi.

AA

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