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24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Vatandaşlar seçim sonucunu sokaklarda kutladı

23 Haziran 2019, Pazar 23:20
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla sona ermesi sonrasında oyların sayımı devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar sokaklarda kutlamalara katıldı.

Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak eğlendi.

İlçe seçim kurulları önünde bulunan bazı partililer de davul zurna eşliğinde İmamoğlu'nun kazanmasını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplanarak kutlama yaptı. "En büyük başkan İmamoğlu", "Her şey çok güzel oldu" şeklinde tezahüratta bulunan vatandaşlara yoldan geçen araçtakiler de korna çalarak destek verdi.

Beylikdüzü'nde de D-100 Karayolunda çok sayıda sürücü klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

AA

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, yerel seçim
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