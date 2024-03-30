Vefatının 64. yılında Bursa’da da yad edildi... Bu alemden bir Bediüzzaman geçti

TARİHÇİ-YAZAR RİFAT OKYAY HAZIRLADIĞI ALT YAZILI SLAYTLARLA KALEME ALDIĞI “BU ALEMDEN BİR BEDİÜZZAMAN GEÇTİ...” BAŞLIKLI ÇALIŞMASINI RESİM VE FOTOĞRAFLARLA SUNDU.

BÖYLE BİR KAHRAMANA KİMSE ''HAİN'' DİYEMEZ

Bediüzzaman bir âbidedir

Muharrem İnce haddini aştı

Muharrem İnce özür dilemeli

Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA

Vefatının 64. sene-i devriyesinde asrın bedii Bediüzzaman Said Nursi, Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen programla yâd edildi.

Program akşam namazından sonra Cengiz Bayak Hocanın Risale-i Nur dersiyle başladı. Derneğin emektarı Mehmed Üzmez’in çay ikramından sonra tarihçi-yazar Rifat Okyay hazırladığı alt yazılı slaytlarla kaleme aldığı “Bu Alemden Bir Bediüzzaman Geçti...” başlıklı çalışmasını resim ve fotoğraflarla sundu.

Asrın Bediini doğumundan vefatına kadar bütün safâhatıyla dile getiren Okyay, asrımızın muhteşem tefsiri Risale-i Nurların yazılması, okunması, bu konuda sarfedilen gayret ve emekleri, çekilen zahmetleri, mahkemeleri, hapisleri, zehirlenmeleri, çileleri ve beraat kararlarını slaytlar eşliğinde anlattı.

Hem Bediüzzaman’nın hem de Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatının iman kur’an hizmetindeki ehemmiyetini dile getiren Okyay sunumunu; “Bediüzzaman’ı 64. vefat yılı dolayısıyla minnetle, şükranla ve hasretle, vefa duygularıyla yâd ediyor ve rahmetle anıyoruz” diyerek bitirdi.

Son olarak Recep Öz hocaefendi; Efendimiz (asm), Bediüzzaman ve Risale-i Nur talebeleri için hatm-i şeriflerin duasını yaparak; Bediüzzaman Haftası münasebetiyle Yeni Asya Derneğinin hazırladığı programa iştirak eden bütün misarirlere teşekkür ederek, programı sonlandırdı.