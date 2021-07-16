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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

'Vekili de kabul etmiyoruz'

16 Temmuz 2021, Cuma 21:13
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri “kayyum rektör” olarak niteledikleri Prof. Dr. Melih Bulu’nun göreve atandıktan altı buçuk ay sonra yine gece yarısı yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmasını şarkılar söyleyerek ve kampüste baklava dağıtarak kutladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Dr. Candan, “Kurumsal olarak özerk, akademik olarak özgür, şeffaf ve demokratik üniversite mücadelemiz devam ediyor. Kendi rektörümü kendi kurumumuz içinden seçmemiz gerekiyor. Naci İnci, Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığını kabul etmiş birisi. Biz her açıklamamızda Melih Bulu’nun istifasını talep ettiğimiz gibi Naci İnci’nin de istifasını zaten talep ediyorduk. Dolayısıyla Naci İnci’nin de bu ataması bizim için kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Bulu’yu yumuşak buldular

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasının perde arkasını yazdı. Alçı, “Boğaziçililer olarak unutmayalım ki devlet, direnişçileri haklı bulduğu için değil, bilâkis Melih Bulu direnişçilere karşı çok taviz verdiği için görevden alındı. Yani protestocular zafer kazanmış havasına girmemeli. Anlamsız bir zıtlaşma sonucu böyle şahin ve sert bir rektör modelinin atanmasından Boğaziçi hocaları ve öğrencileri adına endişeliyim. Üniversitemiz tarumar olabilir.” dedi.

Etiketler: vekil, Melih Bulu
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