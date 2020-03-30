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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Vicdan ve ahlak öne çıkacak

30 Mart 2020, Pazartesi 00:34
İNOSAM BAŞKANI AVCI: KORONA SONRASI VİCDAN VE AHLÂK SAHİBİ OLMANIN EN ÖNEMLİ VASIF OLACAĞI BİR DEVRE GİRİYORUZ.

Çözülmeler yoğunlaştı

“Covid-19 sonrası dünyada ekonomik, sosyal, siyasî çözülmeler yoğunlaştı ve hayat her geçen gün daha travmatik bir hal alıyor. Yeni dijital dünyada ‘insan olmak,’ vicdan ve ahlâk çok daha fazla önem kazanacak.”

Adalet, barış, demokrasi

“Türkiye yeni dönemde insan, vicdan, adalet, eşitlik, barış ve demokrasi temelli özgün, yeni ve büyük bir medeniyet projesi ile yeni küresel sistemin kurucu perspektiflerinden biri olabilir.”

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Vicdan ve ahlâk öne çıkacak

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, “Korona sonrasının yeni dijital dünyasında insan olmanın, vicdan ve ahlak sahibi olmanın en önemli olacağı devire giriyoruz” dedi.

COVID-19 salgını sonrası dünyasında ekonomik, sosyal ve siyasal çözülmelerin yoğunlaştığını ve yaşamın her geçen gün daha travmatik bir hal aldığını söyleyen İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı,  bu süreci iyi analiz ederek Türkiye’nin gelecek yürüyüşüne katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti.  

Hepimize büyük görevler düşüyor

Bu dijital çağda teknolojiyle birlikte ilişkilerimizin de insan merkezli kılmaya çalışılması gerektiğini söyleyen Avcı, “Korona sonrasının yeni dijital dünyasında insan olmanın, vicdan ve ahlak sahibi olmanın en önemli olacağı devire giriyoruz. Teknolojiyi almak ve anlamak için dışarıdan destek alabilirsiniz. Akıl ve ilaç ithal edebilirsiniz. Zekâyı, mühendisliği ve parayı da ikame edebilirsiniz. Ama insani değerleri ve sevgiyi yenidünyanın merkezine almak için hepimize düşen büyük görevler var” şeklinde konuştu. Krizlerin değişimleri başlatıp hızlandıracağını ifade eden Avcı, “20. Yüzyıldan kalmış tek-kutuplu eski dünya tasavvuru yok olmaya doğru ilerliyor. ABD’nin ve küresel güç merkezlerinin dünyaya dayattığı politikalara itiraz eden, uygulamayan hatta kafa tutan devletler ve örgütler çoğalıyor. Küresel oligarkların ve hami devletlerin hegemonyası zayıflamaya devam ediyor. Dünyamız hem Jeopolitik hem de iktisadi anlamda çok-kutuplu bir yola, B, C ve D planlarına belki de üçüncü bir yol arayışına giriyor” dedi.

Karşımızda çatışmaların arttığı bir dünya var 

Korona virüs vakasının tetiklemesiyle çatlaklarla bölünmeye başlayan dünyada barış ve adalet temalı ortak bir gelecek oluşturmanın zaman geçtikçe zorlaştığına dikkat çeken Gürkan Avcı, “Özünü ve ruhunu kaybettiği için hoşgörüsüzlük ve çatışmaların arttığı bir dünya var karşımızda. Kurtarıcı olarak sunulan sistemlerin kurallarını oturtmak adına geleceğin üretim ve tüketim kalıplarını biçimlendirmek, dijital ekonominin ilerlemesi için toplumu hazırlamak, eğitimden hukuk sistemine kadar, çalışma hayatından demokratik standartlara kadar geleceği düşünmek dahası güvenliğin geleceğini güvence altına almak zorunda kalacağız” diye konuştu.

Yıkım çağında Türkiye

“COVID-19 salgınıyla birlikte kurulmaya başlanılan yenidünyanın yeni Türkiye algısını oluşturmak daha çok bizim yol haritalarımıza bağlı” diye konuşmasını sürdüren Gürkan Avcı şu görüşlere yer verdi: “Türkiye, dijital küreselleşmeye doğru hızla sürüklenen yenidünya ile eş güdümlü olarak devrimci kapasitesini öncelikle yapısal ve temel reformlara harcamalıdır. Türkiye stratejik ve taktik hata yapmadan birlik ruhuyla ilerlediği sürece jeopolitik konumundan, tarihsel ve kültürel arka planından kaynaklanan avantajlarını kullanma potansiyeline sahiptir.”

RECEP GÖREN - ANKARA

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