"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Yanlış, yanlışla düzeltilemez

20 Ağustos 2019, Salı
İçişleri Bakanlığı’nın; Diyarbakır, Van ve Mardin Büyük-şehir Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırarak kayyum atadığını açıklaması tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bu üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı birçok kesimin tepkisine neden oldu. 

Birlik böyle mi korunur?

Anayasa Mahkemesi eski raportörü Prof. Dr. Osman Can, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Meşru olanı olmayandan ayırt etmeyi imkansızlaştıran olağanlaştırılmış OHAL hukuku yansımaları. Bırakın adaleti amaç edinmeyi, adaletsizliğin silahına dönüşen hukuk pratikleri. En çok da koruduklarını iddia ettikleri siyasal bütünlüğe zarar veren yürütme pratikleri...”

Millet iradesi yok sayılamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da karara tepki göstererek, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” dedi.

HEP AYNI KISIR DÖNGÜ

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili Twitter hesabından şunları paylaştı: Hükumet, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alıp yerlerine valileri kayyım olarak atadı. Aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek ahmaklıktır. Halkın iradesini gasp etmek demek olan bu siyasi kararların ülkemize hiçbir yararı yok. Suçun şahsiliğine dikkat çeken Aktaş, “Demokrasi ve Belediye Kanunu, belediye başkanının görevden alınması ya da uzaklaştırılması halinde Belediye Meclisinin esas olduğuna işaret etmektedir. Meclis suçun şahsiliği gereği alınan başkan yerine kendi içinden birini başkan ya da vekili seçer. Bunu ortadan kaldırdılar. Seçimi ve demokrasiyi anlamsızlaştıran, Belediye Meclisini toplanamaz hale getiren, meclisin görevlerini memurlara bırakan KHK ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. maddesine eklenen fıkra Anayasa’ya tümüyle aykırıdır. Sorunun kaynağıdır. İstanbul Seçimi öncesinde Abdullah Öcalan’dan mektup getirtenlerin, Osman Öcalan’ı TRT’de konuşturtanların, Urfa’ya ABD askeri getirip yeni bir çekiç güç oluşturanların, Suriye’de güvenli bölge adı altında otonom bir bölge oluşturanların kayyım kararı aldığı bir ülke burası” ifadelerini kullandı. 

DEMOKRASİ YİNE DUVARA ÇARPTI

Gazeteci-yazar Murat Sabuncu T24’te kaleme aldığı “Demokrasi kayyımlarla yine, yeniden duvara çarptı” başlıklı yazısında gündemi değerlendirdi. Sabuncu şu şekilde yazdı: “Seçimlerin üzerinden henüz 4 ay geçti. Her belediye başkan adayı gibi bu adaylar da Yüksek Seçim Kurulu’nca ‘araştırıldı’, seçimlere girmesinde ‘sakınca olmadığı’ tescil edildi. Ama ne zaman ki yönetmeye başladılar ‘soruşturma-kovuşturma’ dosyaları sorun oldu.” Somut gerekçeler olmadan soruşturma açılamayacağını ifade eden Sabuncu, “Demokrasiye sahip çıkmanın yolu oya sahip çıkmaktan geçiyor. İradeyi hiçe saymak ülkeye kaybettirdi, kaybettiriyor, kaybettirecek” dedi.

Haber Merkezi

Etiketler: Kayyım, Türkiye, demokrasi, seçim
Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yanlış, yanlışla düzeltilemez

    AB'den Türkiye'ye uyarı: Yerel demokrasi hasara uğramasın

    Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

    Dünya Bankası: Türkiye'de kaynak dağıtımı yeniden düzenlenmeli

    Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat depoları bulundu

    BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı son derece endişe verici

    Memur Sen: Yeterli zam teklifi yapılmazsa 'sivil itaatsizlik' hakkımızı kullanırız

    Sosyal medya çocukları daha fevri davranmaya itiyor

    'Hukuk dışı uygulamalar halkın seçime ve sandığa olan güvenini bitirir'

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun trafik kazasında öldü

    ABD'den terör örgütü YPG'ye 60 tırlık destek

    İzmir'de 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangını havadan görüntülendi

    AB vatandaşlarının İngiltere'de serbest dolaşım hakkı Brexit ile son bulacak

    'Bu şekilde görevden almalar ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle'

    70 milyon kişi mülteci durumda

    Tabiat savaş kurbanı

    Hindistan Keşmir’i dünyadan kopardı

    Rize yaylaları Kur’an’la şenleniyor

    İsrail Gazze'ye karşı operasyon hazırlığı içerisinde

    Dünyada yaklaşık 132 milyon yardıma muhtaç insan var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cemaatler raporu” ve Diyanet
    Genel

    Yanlış, yanlışla düzeltilemez
    Ahmet BATTAL

    Otuz sene önce...
    Cevher İLHAN

    Şimdi de “otoyol yanıltması”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Etrafa dehşet saçan Moğol Fitnesi (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Cemaatler gençlere ne öğretiyor? (2)
    Süleyman KÖSMENE

    İman da küfür de kalptedir
    Faruk ÇAKIR

    Seçim, sandık, netice
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bir zirvedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.