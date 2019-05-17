Yargı reformu af mı getiriyor?

Açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden, MHP’nin af teklifi doğrultusunda örtülü bir affın çıkacağına yönelik beklenti yüksek. Kulis bilgileri de bu beklentiyi doğruluyor.

Adalet bakanlığı mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne son şeklini veriyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen strateji belgesi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da önem arz ediyor. Söz konusu belgenin cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül mayıs ayı başında önemli değişiklikler içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında, “Mahkemeler adalete erişimi garanti etmelidir. Bu sebeple çalışmalarımızda bir yol haritası değeri taşıyan ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin temel vizyonunu ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olarak belirledik” demişti. Gül ayrıca, strateji belgesinin son şeklini almasında hakim ve savcıların yanı sıra birikimi olan herkesin katkısının olduğunu vurguladı.

Venedik Komisyonu: Terör propagandası maddesi muğlak

Avrupa Birliği, Türkiye’nin yürürlükteki terör tanımının kapsamının geniş olduğunu ve bu yüzden çok sayıda kişinin mağdur edildiğini düşünüyor. Aynı eleştirileri dile getiren Venedik Komisyonu da özellikle terör propagandası maddesinin muğlak olduğunu belirterek Türkiye’yi bu konuda adım atmaya çağırıyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye’nin strateji belgesinde bu konudaki muğlaklıkları gidereceği yönünde. Bu alanda yapılacak küçük değişikliklerin özellikle barış akademisyenleri başta olmak üzere çok sayıda davayı etkilemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargı Reformu Strateji Belgesini en geç önümüzdeki haftalarda açıklayacağı belirtiliyor.

Denetimli serbestlik genişletilecek

Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinden beklentiler büyük. Türkiye’de af konusu özellikle MHP’nin geçen yılki teklifi sonrası tartışılmaya devam ediliyor. MHP’nin af teklifi üzerinde henüz anlaşma sağlanamamış olsa da örtülü bir affın çıkacağına yönelik beklenti yüksek. Euronews’in haberine göre kulislerden edinilen bilgiler de bu beklentiyi doğruluyor. Denetimli serbestliğin genişletilmesi üzerinde de çalışmalar başlamıştı ancak bunun Yargı Reformu Strateji Belgesinde ne şekilde yansıyacağı netlik kazanmış değil. Denetimli serbestliğin genişletilmesi çok sayıda hükümlünün ve davanın buna tabi tutulması anlamına geliyor. Türkiye, hassa bir dönemden geçildiğini ve terör örgütlerinin faal olduğu bir bölgede bulunduğunu belirterek terörle mücadele kanununda uzun süredir yumuşamaya gitme yönünde Brüksel’in uyarılarını görmezden geliyor.