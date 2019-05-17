"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Yargı reformu af mı getiriyor?

17 Mayıs 2019, Cuma
Açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden, MHP’nin af teklifi doğrultusunda örtülü bir affın çıkacağına yönelik beklenti yüksek. Kulis bilgileri de bu beklentiyi doğruluyor.

Adalet bakanlığı mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne son şeklini veriyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen strateji belgesi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da önem arz ediyor. Söz konusu belgenin cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül mayıs ayı başında önemli değişiklikler içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında, “Mahkemeler adalete erişimi garanti etmelidir. Bu sebeple çalışmalarımızda bir yol haritası değeri taşıyan ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin temel vizyonunu ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olarak belirledik” demişti. Gül ayrıca, strateji belgesinin son şeklini almasında hakim ve savcıların yanı sıra birikimi olan herkesin katkısının olduğunu vurguladı.

Venedik Komisyonu: Terör propagandası maddesi muğlak

Avrupa Birliği, Türkiye’nin yürürlükteki terör tanımının kapsamının geniş olduğunu ve bu yüzden çok sayıda kişinin mağdur edildiğini düşünüyor. Aynı eleştirileri dile getiren Venedik Komisyonu da özellikle terör propagandası maddesinin muğlak olduğunu belirterek Türkiye’yi bu konuda adım atmaya çağırıyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye’nin strateji belgesinde bu konudaki muğlaklıkları gidereceği yönünde. Bu alanda yapılacak küçük değişikliklerin özellikle barış akademisyenleri başta olmak üzere çok sayıda davayı etkilemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargı Reformu Strateji Belgesini en geç önümüzdeki haftalarda açıklayacağı belirtiliyor.

Denetimli serbestlik genişletilecek 

Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinden beklentiler büyük. Türkiye’de af konusu özellikle MHP’nin geçen yılki teklifi sonrası tartışılmaya devam ediliyor. MHP’nin af teklifi üzerinde henüz anlaşma sağlanamamış olsa da örtülü bir affın çıkacağına yönelik beklenti yüksek. Euronews’in haberine göre kulislerden edinilen bilgiler de bu beklentiyi doğruluyor. Denetimli serbestliğin genişletilmesi üzerinde de çalışmalar başlamıştı ancak bunun Yargı Reformu Strateji Belgesinde ne şekilde yansıyacağı netlik kazanmış değil. Denetimli serbestliğin genişletilmesi çok sayıda hükümlünün ve davanın buna tabi tutulması anlamına geliyor. Türkiye, hassa bir dönemden geçildiğini ve terör örgütlerinin faal olduğu bir bölgede bulunduğunu belirterek terörle mücadele kanununda uzun süredir yumuşamaya gitme yönünde Brüksel’in uyarılarını görmezden geliyor.

Etiketler: yargı reformu
Okunma Sayısı: 7505
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen’deki 15 milyon çocuk kurtulmayı bekliyor

    Ortadoğu'da durum çok ciddi

    Ombudsmana yok AKP’ye var

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor

    Yargı reformu af mı getiriyor?

    Bozulma, ekonominin tamamına yayıldı

    Trump: Umarım savaş çıkmaz

    Erdoğan TÜSİAD'ı eleştirdi

    Van'da sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi: En az 5 ölü

    Cezayir'de yolsuzluk soruşturması

    Yıldız futbolcudan 'Umre' paylaşımı

    Koalisyon güçleri Sana'ya saldırdı: 4 ölü, 48 yaralı

    DP İstanbul seçimine katılmayacak

    Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

    Maduro'ya göre Trump bir 'saldırgan'

    Mültecilere iftarda roket saldırısı: 10 ölü

    İran: ABD'nin yaptırımları ekonomik terördür

    Maduro: Demokrat muhaliflerle görüşüyoruz

    Ankara'da bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı reformu af mı getiriyor?
    Genel

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    23 Haziran’a doğru AKP
    Genel

    Elazığ ceazevindeki işkence iddiaları Meclis gündemine taşındı
    Faruk ÇAKIR

    Böyle bir şey olabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranma yarışı yaramıyor
    Genel

    Ombudsmana yok AKP’ye var
    Genel

    Ortadoğu'da durum çok ciddi
    Mert Gönenli

    Geçecek, ama nasıl geçecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.