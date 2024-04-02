Yargıtay bir haftadır başkanını seçemiyor

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart’tan beri devam ediyor.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda dün yapılan seçimin 12’nci turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 98, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy aldı. Seçimde; 3 boş, 12 geçersiz oy kullanıldı. Seçimin 13’üncü turunda ise Mehmet Akarca 103, Ömer Kerkez 104, Muhsin Şentürk 113 oya ulaştı. Bu turda 12 geçersiz oy çıktı. Yargıtay Kanunu’na göre gerekli Seçimin bugün yapılacak 14. turunda Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca son iki aday arasına kalamadı. Ankara - Anka

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