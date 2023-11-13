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13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yargıtay’ın suç duyurusu yok hükmünde

13 Kasım 2023, Pazartesi 20:45
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri için yapılan suç duyurusunun “yok hükmünde” olduğunu belirtti.

3. Ceza Dairesi yetkisini aştı
Yargıtay yetki gaspı içinde

Anayasayı yorumlama yetkisinin AYM’de olduğunu vurgulayan Kanadoğlu, “Anayasanın korunmasının güvencesi olan bireysel başvuru kurumunun da içi boşaltıldı” dedi. Cumhuriyet’e konuşan Kanadoğlu, yaşanan olaylarla birlikte başlayan “AYM ile yargıtay arasındaki üstünlük” tartışması hakkında da şunları söyledi:

“Anayasamıza göre her ikisi de yüksek mahkeme ama konumları farklı. Anayasayı yorumlama yetkisi AYM’nindir. AYM’nin kararları diğer tüm organları, bu bağlamda yüksek mahkemeleri de bağlar. O zaman kararlarının etkisi açısından üstün olan AYM’dir. Yargıtay ise günlük yaşam ilişkilerini düzenleyen yasaları uygular, yorumlar. Burada görev alanları açısından bir çatışma yaşandı. Görev alanları itibariyle Yargıtay kendi görev alanına girmeyen, anayasanın yorumuna, siyasi hayatın işleyişine dair alana girerek AYM’nin yetkisine tecavüz etti.”

Haber Merkezi

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