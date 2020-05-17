'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesinde neler var?

İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde kara yollarında alınacak trafik tedbirlerine ilişkin genelge yayınlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, kara yollarında 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri tek tek sıralandı.

Denetimlerin arttığı dönemlerde trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarında azalma olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can kayıplarının arttığı belirtilen genelgede, trafik ekiplerinin özellikle şehirler arası kara yollarında ve şehir içi ana güzergahlarda ekip ve yaya olarak görünür olması ve trafik denetimine dönük faaliyet göstermelerinin son derece önemli olduğu kaydedildi.

Genelgede, geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 2020 yılı yaz trafik tedbirlerinde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik tedbirleri ile salgının yayılım hızının azalmasıyla birlikte normal hayata geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek

Genelge kapsamında, sosyal izolasyona yönelik alınan tedbirler sonucu şehir içi ana güzergahlar ve şehirler arası kara yollarında seyreden araç sayısının azalmasının ortalama hız seviyesinin yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak, hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek.

Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçları ve otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek. Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.

Polis ve jandarma trafik birimlerinden karma ekipler oluşturulacak

Ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin imkan ve kabiliyetleri özellikle şehirler arası yollarda zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik birleştirilecek.

Böylelikle sürücülerin sürekli, etkili ve yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda gerektiğinde kurulacak ''karma ekipler'' aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi sağlanacak.

Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerinin birlikte yürüteceği eş zamanlı şehir içi, şehirler arası ve köy yollarındaki denetimlerin devamlılığı sağlanacak.

Trafik ekipleri kazaların yoğun olduğu güzergahlarda ''görünür'' olacak

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda ''algılanan yakalanma riski duygusu''nun geliştirilmesine yönelik olarak ''görünür'' olmaları sağlanacak.

Ayrıca bu amaçla hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek.

Temmuz ve ağustos ayında denetimler artırılacak

Kovid-19 salgınının yayılım hızının azalması ile birlikte tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılacak seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı dikkate alınarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak.

Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, ''dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali'' bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.

Salgınının yayılım hızının kontrol altına alınması ile birlikte şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (tur taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olabileceği dikkate alınarak, bu faaliyetleri yürüten araçlara yönelik ''etkin, yoğun ve sürekli'' trafik denetimleri planlanarak uygulanacak.

Şöförler 05.00-07.00 saatleri arasında araç dışına davet edilecek

Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak 02.00-08.00 saatleri arasında meydana geldiğinin hatırlatıldığı genelgede, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde oluşturduğu rehavetin kaza riskini daha fazla artırdığı vurgulandı.

Bu nedenle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak.

Emniyet kemeri denetimlerine özel önem verilecek

Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilmesi istenilen genelgeye göre, emniyet kemeri kullanılmasının trafik kazalarındaki hayati önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ''Bu Yolda Hep Birlikteyiz'' kampanyası kapsamında, eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilecek.

Ayrıca 2019 yılında 45 bin 742 motosiklet cinsi aracın ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştığı, 2018 yılına göre bu oranın yüzde 2 azaldığı kaydedilen genelge ile söz konusu azalışın sürdürülmesine yönelik motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Trafik yoğunluğu havadan denetlenecek

Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, kara yolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverler ve benzeri araçların uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.

Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek, özellikle ara yollarda da denetimler planlanacak.

Ayrıca, tarım araçlarının denetimlerinde, çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi yönünde tedbirler alınacak.

Yaya kazaları analiz edilecek

Genelgede, 2019 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 18'inin yayaya çarpma şeklinde gerçekleştiği, hastane ölümleri dahil toplam ölümlerin ise yüzde 23,2'sinin yaya olduğuna dikkati çekildi.

Bu nedenle, bu kazaların yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurlarının analiz edilmesi, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemlerin uygulanması sağlanacak.

Bu noktalardaki taşıt/yaya çarpışmaları sonlanıncaya kadar söz konusu kazalar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Trafik Komisyonunca gündeme alınacak ve uzman kişilerden oluşan çalışma grupları kurularak öneriler raporlaştırılacak.

Tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerine ''önce yaya'' görseli çizilecek

Genelgede, 2019 yılının ''Yaya Öncelikli Trafik Yılı'' ilan edildiği, sürücülerin ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkarıldığı, yavaşlamaları ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla kara yolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan ''önce yaya'' görseli çizildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda söz konusu görsellerin araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizileceği belirtilen genelgede, görünürlüğü azalan işaretlemelerin ise yenileneceği kaydedildi.

Genelgeye göre, sürücülere ve yayalara konunun sürekli ve ısrarla takip edildiğini göstermek amacıyla 2020 yılında da yaya önceliği/güvenliği kapsamındaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam ettirilecek.

Bu amaçla tüm illerde yaya önceliği/güvenliğiyle ilgili üst düzeyde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Sürücülere ve yolculara yönelik trafik eğitimlerine önem verilecek

''Yaşam İçin Kısa Bir Mola'' sloganıyla oluşturulan ''Yaşam Tüneli'' bulunan illerde, bu alanlarda taşıt sürücülerine/yolculara, yaya önceliği/güvenliği ile birlikte, cep telefonu kullanımı ve hızlı araç kullanmanın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine veya fark edilmemesine neden olduğu gibi konular kısa video ve slayt gösterimleri ile anlatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ''Polnet'' sayfasında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilmesi, en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirler alınacak.

''KGYS, EDS ve PTS gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntüleri, kişi/araç isim ve plakaları görünmeyecek şekilde, sosyal medya/yazılı ve görsel medyadan yararlanılarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Paylaşımlar sırasında doğru davranış biçimi açıklanacak, kazaların nedenleri, oluş şekilleri ve sürücü/yaya kusurları yorumlanacak, görüntülerin bir eğitim materyali olması sağlanacak.

Yolcu ve eşya taşımacılığı sektöründe aktif olarak yer alan, başta okul servis araçları, taşımalı eğitim servis araçları ile toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitimler planlanacak.

Bakanlık, valiliklerden söz konusu tedbirlerin titizlikle alınıp uygulanması, özellikle ''yaya önceliği/güvenliği'' kapsamındaki faaliyetlerin valiler ve kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesini istedi.

Genelgede, valiliklere, yapılacak eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve bunlara ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi uyarısında bulunuldu.