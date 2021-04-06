Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı.

Kulat, yayınladığı mesajda ''Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Abi vefat etmiş. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve @yeniasya Gazetesi camiasına başsağlığı diliyorum.'' sözlerini kullandı. *** Okumak için tıklayınız: Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

Okunma Sayısı: 550

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.