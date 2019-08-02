Yeni havalimanında problemler bitmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın açıldığı ilk 69 günde 179 uçağın olumsuz hava şartları dolayısıyla pisti pas geçtiğini söyledi.

Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine cevap verdi. Turhan, İstanbul Havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde oluşan kötü hava şartları dolayısıyla trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan divertler (trafiklerin yedek meydana yönlendirilmeleri) gibi olumsuzluklar yaşanabildiğini söyledi. Buna göre, Nisanda 59, mayısta 89, Haziran ayının ilk 15 günündeyse 31 uçak pisti pas geçti. Turhan, nisandaki 59 pas geçmenin birinin rüzgâr kesmesi, Mayıstaki 89 pas geçmenin 13’ünün rüzgâr kesmesi, altısının türbülans, Haziranın ilk 15 günlük diliminde yaşanan 31 pas geçmenin birinin rüzgâr kesmesi ve birinin türbülans kaynaklı olduğunu belirtti.

TAKSİ YOLU ÇÖKTÜ İDDİASI

İstanbul Havalimanı’nda taksi yollarından birinde çökme olduğu iddia edildi. Pilotların sık sık şikayetlerini dile getirmesinden sonra taksi yolunun kullanıma kapatılması kararlaştırıldı. NOTAM’lanan taksi yolunda iş makineleri asfalt sökme çalışmalarına başladı. And Aeround adı verilen taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı. Airporthaber’in haberine göre, taksi yolundaki inşaat çalışmalarının operasyonda önemli bir aksamaya neden olup olmayacağı bilinmezken bayramda beklenen yoğun trafik öncesinde pistin bakıma alınmasının sıkıntı yaratabileceği dile getirildi.