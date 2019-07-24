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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yerel basının ölüm fermanı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 22:33
Resmi ilanların yayınlarına yönelik düzenlemeyi değerlendiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Eğer bu düzenleme öngörüldüğü şekilde geçerse toplam ilan gelirleri yarı yarıya azalacak. Bu da yerel basının neredeyse ölüm fermanı olur” dedi.

Sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilânının kaldırılması suretiyle takip masrafları azaltılacaktır.” 30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan bu tek cümle, Türkiye’deki yerel basın için alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Çünkü bu cümle, resmi ilan statüsünde bulunan icra ilanlarının yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayı öngörüyor. Bu da özellikle yerel basın için ilan gelirlerinin yarısının azalması anlamına geliyor.

“Yerel basının şahdamarı kesilir”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “İcra ve iflâs dâvâları yerel basının toplam geliri içinde yüzde 40 ila 60 oranında bir paya sahip. Eğer bu düzenleme öngörüldüğü şekilde geçerse toplam ilan gelirleri yarı yarıya azalacak. Bu da yerel basının neredeyse ölüm fermanı olur. Bu maddenin böyle geçmemesi için herkes elinden geleni yapmak zorunda” diye konuştu. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Dikmen, “Resmî ilânları olmayan bir yerel basın zaten yoktur. Ekonomik olarak zaten darboğazda olan, gazetelerin birbiri ardına kapandığı bir dönemde böyle bir düzenleme sektördeki işsizliği de artıracaktır. Eğer icra ve iflâs dâvâlarını resmî ilân olarak yayınlanma zorunluluğundan çıkarırsanız yerel basının şah damarını kesmiş olursunuz” dedi.

Gazetecilik örgütleri de girişimlere başladı

Özellikle yerel basın için büyük önem taşıyan bu düzenlemenin Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden çıkartılması için gazetecilik örgütleri de girişimlere başladı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Tüm kurumlar olarak farklı kollardan derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bizim de daha çok mecliste ve milletvekillerimizle görüşmelerimiz oldu. Çünkü bu reform yasasına el kaldıracak olanlar onlar. Özellikle gazeteci kökenli milletvekilleri bunun çok farkında. Çok sıklıkla dile getiriyorlar. Yargıda reforma evet ama içinde farklı sonuçlar doğurabilecek düzenlemeler mutlaka revize edilmeli” dedi. Belgenin açıklanmasından sonra İzmir’de yayın yapan yedi yerel gazetenin tamamı bir araya gelerek “Yerel basına ses ver” etiketiyle (hashtag) bir kampanya başlattı.

Etiketler: basın
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