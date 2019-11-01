Yerel demokrasiye darbe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz’daki imar yetkisi ile ilgili tasarıya ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart’ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. O gün, demokrasiye darbe vuranlarla aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü koşulacak olan, 41. Vodafone İstanbul Maratonu öncesi, Maraton ve Spor Fuarı’nın açılışında bir gazetecinin, İBB’nin bazı yetkilerin elinden alınacağı yönünde basında çıkan haberleri hatırlatması üzerine İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart’ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Başka kişiler değil, aynı kişiler. O gün, demokrasiye darbe vuranlarla aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. İstanbul aleyhine, Türkiye demokrasisinin aleyhine hangi husus olursa olsun, İstanbul halkı adına, tüm hukuki haklarımızı, en uç noktasına kadar savunacağımızı, koruyacağımızı, hakkımızı arayacağımızı, bu manada da yineliyorum” dedi. 17 YILDIR HÜKÜMETSİNİZ İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bir, ‘17 yıldır hükümetsiniz, bugüne kadar neredeydiniz?’ derler. İkincisi ve daha önemlisi; bu süreçleri bu şekilde hazırlayanlar Türkiye’nin anayasasına aykırı hareket ediyorlar. Yerel demokrasinin, demokrasi ruhunun tam zıttı bir şekilde kararlar alınması ile ilgili hazırlık yapıyorlar demektir. Bu gerçekten çok acı ve kötüdür.”

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