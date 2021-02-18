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18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

'Yerinde karar' dönemiyle kademeli normalleşme hazırlığı

18 Şubat 2021, Perşembe 14:29
Koronavirüsle mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında iller risk gruplarına ayrılacak. Normalleşme süreci bu gruplara göre marttan itibaren kademeli şekilde uygulamaya geçirilecek.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirilen "yerinde karar" döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hafta başında "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden ilk kez paylaşılan illere göre nüfusa oranlı haftalık vaka sayıları, belirli kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasında esas olacak.

Normalleşme sürecinde, bu veriler düzenli olarak paylaşılmaya devam edilecek.

İller için 4 risk grubu belirlendi

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

Vaka sayısı azalan illerde normalleşme hızlandırılacak

Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.

Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

AA

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