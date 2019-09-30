Yönetim kademelerinde ciddi liyakatsizlikler var

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye’de ‘akraba işleri’nin revaçta olduğunu söylerken “Bugün Türkiye’de yönetim kademelerinde öylesine acıklı liyakatsizlik örnekleri yaşanıyor ki, insan ister istemez ‘Bu nasıl bir zihniyettir, akıl ve mantık bu kadar mı iflas eder’ deme ihtiyacı hissediyor” dedi.

Ocaktan, bugünkü “Liyakatli insanlar cezalandırılırsa” başlıklı yazısında sağ veya sol görüşlü kişilerin liyakati esas almadığını söyledi ve “Liyakatli olmanın cezalandırılması bile her zaman mümkündür. Çünkü kimilerine göre Kemalist paradigmaya göre amel etmeyenler ehliyet ve liyakate sahip olsalar da devlet içinde önemli görevlerde yer almaları çok makbul değildir. Muhafazakar ve dindar çevreler için ise, liyakatli olmanın kriteri kendi dünya görüşleriyle birebir örtüşmekten geçmektedir” dedi. Ocaktan, İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi de örnek vererek şunları söyledi: “Ehliyetli ve liyakatli insanlar tarafından yönetilen bir ülkede, 20 yılda deprem için yeni çözümler üretilememesi düşünülebilir mi? Ama üretemedik işte, dua ediyoruz ki büyük bir felaket olmasın...”

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