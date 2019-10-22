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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

YPG, güvenli bölgeden çekildiklerini açıkladı

22 Ekim 2019, Salı 19:38
Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı. Aynı yetkili, SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin anlaşma şartlarını tamamen yerine getirdiklerini söylediğini aktardı.

ABD'li yetkili 120 saatin sonunda Suriye'de Türkiye tarafından "herhangi bir askeri hareketlilik pozisyonu olursa" bunun yaptırımlarla sonuçlanacağını dile getirdi.

ABD'den yapılan açıklamada YPG önderliğindeki güçlerin "güvenli bölgeyi" terk ettiklerini belirttikleri ifade edildi. ABD, özellikle Kobani konusunda "endişeli olduklarının" da altını çizdi.

Amerikalı yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Soçi kentinde yapılan görüşmeyi yakından takip ettiklerini dile getirirken Ankara ile Suriye operasyonuna verilen aranın kalıcı hale gelmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara TSi ile 22:00'de bitiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: YPG, güvenli bölge
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