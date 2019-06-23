YSK mühür kararını verdi

YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

AKP ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere toplandı. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasına karar verdi. İLK BAŞVURU CHP'DEN 23 Haziran İstanbul seçimi için oy verme işlemi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde: "Bazı sandıklarda sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde. Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek. Bu sandıklardaki oyların geçerli sayılması için YSK’na başvuru yaptık." AKP DE BAŞVURDU AKP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. YSK'DAN KARAR YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Okunma Sayısı: 391

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.