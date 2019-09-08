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Yunanistan’a sığınmacı akını

08 Eylül 2019, Pazar 23:03
Yunan polisinin verdiği bilgilere göre Türkiye’den Ege’deki Yunan adalarına son bir buçuk gün içinde 424 sığınmacı geçiş yaptı.

Türkiye’den Ege’deki Yunan adalarına sığınmacı akını sürüyor. Yunanistan polisinin verdiği bilgilere göre cuma sabahı ile cumartesi öğle saatleri arasında 424 sığınmacı Türkiye’den Yunan adalarına geçiş yaptı. Haber Yunan resmi radyo televizyon kuruluşu ERT’de yer aldı. Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarında toplam 6 bin kişilik kayıt merkezi bulunurken halihazırda bu adalar 24 binden fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre ağustos ayında Türkiye’den 8 bin 103 kişi Ege’deki Yunan adalarına geçti. Geçen yılın ağustos ayında bu sayı yaklaşık 3 bin 200 olarak kaydedilmişti.

Mutabak iadeyi öngörüyor

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Mart 2016’da varılan sığınmacı mutabakatına göre Avrupa Birliği Türkiye üzerinden yasadışı yollardan AB’ye giriş yapan sığınmacıları Türkiye’ye iade edebiliyor. Sığınmacı krizinin yaşandığı 2015’te Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçiş yapan sığınmacıların sayısı günde 7 bine kadar çıkmıştı.Yunan adalarında iltica başvurularının incelenmesi personel eksikliği nedeniyle son derece yavaş neticelendiriliyor. Yunanistan’da iki aydır iktidarda olan muhafazakar hükümet, iltica süreçlerini hızlandıracağını açıklamış ve iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların hızla Türkiye’ye iade edileceğini duyurmuştu.

Etiketler: yunanistan, sığınmacı, mülteci
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