Yurt dışından gelecek vatandaşlarla yabancılara uygulanacak tedbirler belli oldu

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen Kovid-19 tedbirlerine ilişkin ülkeye giriş genelgesinde, yurt dışından gelecek Türk vatandaşları ile yabancılara uygulanacak tedbirler belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

Kovid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkeye girişinin önlenmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren tüm sınır kapılarında ülkeye giriş tedbirlerinin hayata geçirildiği ve Afganistan ile Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişilere ülkeye girişte uygulanacak karantina tedbirlerinin belirlendiği hatırlatılan genelgede, salgının seyri göz önüne alınarak Afganistan hariç 1 Temmuz tarihli genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Yeni genelge ile yarından itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçirilecek tedbirlerin belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14'üncü gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecek. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan; ­Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıkları ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10'uncu gününde PCR testine tabi tutulacak. 10'uncu gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. 10'uncu günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayımlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecek.

Afganistan'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak 1 Temmuz tarihli genelgeyle getirilen hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler karantina tedbirlerinden muaf olacak. İlk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden de negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Bu ülkelerden gelenlerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenecek.

12 yaş altındaki çocuklar Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri "SARS­CoV­2 PCR testi" ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Türkiye'ye girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler hava yolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak. Belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya çıkan sorumluluk, taşıyıcı şirket tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda "Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi" doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınacak ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşulları sonlandırılacak. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak.

Türkiye'ye giriş yapacak Türk vatandaşlarına uygulanacaklar

Sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak Türk vatandaşlarına uygulanacak tedbirler de genelgede yer aldı.

Türk vatandaşları, iki doz aşısını yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgelemeleri halinde ülkeye giriş yapabilecek. Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz eden Türk vatandaşlarının da girişine izin verilecek.

Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenlerin sınır kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecek.