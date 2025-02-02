Yüzbaşı Re’fet Bey’i rahmetle anıyoruz

Risale-i Nur hizmetkârlarından, Yüzbaşı Re’fet Bey’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Ömrünü Kur’ân ve iman hizmeti olan Risale-i Nur davası içinde tüketen Refet Bey, Barla sıddıklarındandır. Emekli Yüzbaşıdır. Beykozlu bir “İstanbul beyefendisi”dir. Re’fet Bey, sualleriyle pek çok meselenin Bediüzzaman tarafından açıklanmasına vesile olmuştur; bir kısım risaleler onun sualleri üzerine telif edilmiştir. Eskişehir, Denizli ve Afyon hapislerinde Bediüzzaman ile beraber bulunmuştur. Ondan gelen bir mektubun başına, Üstad’ın eklediği takdim cümlesi şöyledir: “Şu fıkra aklen Hulûsî, kalben Sabri, vicdanen Hüsrev hükmünde olan Re’fet Beyin mektubudur.” 1886 yılında İstanbul’da doğan Re’fet Barutçu, 2 Şubat 1975 yılında Ankara’da vefat etti. Erhan Akkaya - İstanbul

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