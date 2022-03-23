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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy'den "NATO'dan vazgeçmeye hazırız" mesajı

23 Mart 2022, Çarşamba 12:53
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

Putin'le görüşme çağrısını yineledi

Zelenskiy, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenskiy, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

Etiketler: Zelenskiy, NATO
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  • Abidin

    23.3.2022 13:43:14

    Yani tiyatrodaki gibi değil değilmi

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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