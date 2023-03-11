Daha çok hizmet zamanı

Tüyap tarafından 25.’cisi düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından birisi olan İzmir Kitap Fuarın’da Yeni Asya’mızın bayrağını dalgalandırıyoruz.

Ülkemizin geçirdiği bu zor zamanlarda toplumumuzun her zamankinden daha ziyade manevî hakikatlere ihtiyacı var. Medrese-i Yusufiye ekibi olarak bizler de kitap fuarlarının çok büyük bir hizmet potansiyeline sahip olduklarını bilerek elimizden gelen tüm desteği fuar ekibimize vermeye çalışıyoruz.

Bu hususta ekibimizden kardeşleri görevlendiriyor, gazete, kitap, dergilerimizin dağıtılması vs. gibi pek çok faaliyette yardım etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk muvaffakiyetler versin, hayırlara vesile kılsın.

Deprem, siyaset, ekonomi gibi konularda bunalan dimağlara gazetemizin ve neşriyatlarımızın Risale-i Nurlardan süzülen yayın çizgisi tam bir ilaç mahiyetinde. Özellikle İzmir’de imanî ve içtimaî hakikatleri neşredebilecek çok uygun bir hizmet zemini var. Bu vesile ile Cenab-ı Hakk tesirini halk etsin. Fuar ekibimize muvaffakiyetler diliyor; bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

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Selâmun aleyküm Medrese-i Yusufiye Ekibi

Maraş’ta yaşanan deprem musibeti ile başka bir cezaevine acil olarak nakil gelmiş bulunmaktayız. Bu yüzden sizlerin daha önce göndermiş olduğunuz Risale-i Nur’ların çoğunu alamadım. Sizden ricam mümkünse bir daha gönderebilir misiniz?

Başka bir mektup:

Kahramanmaraş’tan depremzedeyim. Deprem sonrası Ankara’ya geldik. Psikolojik destek olarak Risale-i Nur’ları okumak istiyorum. Sizden bir takım külliyat göndermenizi rica ediyorum. Şimdiden Allah Razı olsun.