Geç kalmayalım

“Hem nev’-i beşerin ehemmiyetli bir kısmı, hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musîbetzedeler ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar... ...Eğer âhirete iman imdatlarına yetişse, birden onlar nefes alırlar; sıkıntıları, me’yusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imanına göre kısmen ve bazen tamamen zâil olur.” (Asa-yı Musa)

Meyve Risalesi’nin 8. Meselesinde hastalar, mazlumlar, musîbetzedeler ve fakirler taifelerine ahirete iman rüknünün ne derece tesirli ve elzem bir ilâç olduğunu bu şekilde ifade ediyor Üstad Hazretleri. Malûmunuz üzere yukarıda sayılan bu taifeler-kitlelerden hemen hemen hepimizin çevresinde var. Bu insanlar manevî tesellilere ve iman Nurlar’ına oldukça muhtaç. Yine Üstad Hazretlerinin ifadesiyle adeta alevleri göklere yükselen bir yangın var ve bu yangın yanı başımızda. Hastalıklar, haksızlıklar, musîbetler birçok insanı çepeçevre sarmış. Risale-i Nurlar’daki hakikatlerden beslenen kimseler de hiçbir zaman etraflarındaki bu hadiselere kayıtsız kalmamışlar, kalamazlar. Bizler Medrese-i Yusufiye ekibi olarak Üstad Hazretleri’nin saydığı musîbetzedeler, mazlumlar, mahpuslar taifelerinin bir kısmına elimizden geldiğince imanî hakikatleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu hususta sizlerden de teşvik edici fikir ve projeleri bekliyoruz. Ancak sayılan taifelerin tamamına, daha büyük kitlelere ulaşmak mümkün. Teknolojik imkânları kullanmak, adeta manevî ilâç hükmündeki özet cümlelerle broşürler hazırlamak, gazetemizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak, kitap dağıtım faaliyetleri vs. birçok çalışmalar yapılabilir. Sokaklar, caddeler Risale-i Nurlar’daki Kur’ânî müjdelere çok muhtaç. Yine yetimhaneler, hastahaneler, ıslah evleri, huzur evleri vs. büyük hizmet mahalleri haline gelebilir. Hizmet edilecekse geç kalmadan şu an tam zamanı. Cenab-ı Hak fütur vermesin, şevk ve gayretle iman hakikatlerine çalışmayı nasip eylesin inşaallah.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Sayın Muharrem Bey; daha önce de size mektup yazmıştım. Kargolar gelip kitaplar koğuşumuza geldiğinde hepimiz nasıl mutlu olduk anlatamam.

Sizlerden rica etsek diğer eserlerden de göndere bilirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Özellikle Beşleme, Nur Talebeleri gibi kitapları da gönderebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim.

8-12-18 yaşlarında 3 kızım var. Nisan ve Mayıs aylarında doğum günleri var. Sizden sizlerin belirleyeceğiniz, yaşlarına uygun yayınevinizin yayınlarını rica ediyorum.

Allah’a emanet olun. Saygılarımla...

(Son gelen mektuplardan)

