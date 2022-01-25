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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Hayat tarzı verileri

Halil ELİTOK
25 Ocak 2022, Salı
Türkiye gibi % 99’u Müslüman olan bir ülkede yapılan inanç araştırması sonuçları oldukça düşündürücüdür.

Hele 19 yıldır ‘dindar idareciler’in iktidarı döneminde yapılan araştırma sonucu daha da düşündürücüdür. KONDA Araştırma gurubunun yaptırmış olduğu anketin yorumunu yapmadan olduğu gibi naklediyorum. Yorum okuyucularımızındır. 

KONDA Araştırma “TR100_2022: Türkiye 100 Kişi Olsaydı” başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı. 18 yaş üzeri nüfusun temsiliyle ortaya çıkan raporda, cinsiyet ve yaş dağılımı, eğitim seviyesi, medenî durum, etnik kimlik dağılımı, din/mezhep dağılımı, sosyal medya kullanımı gibi pek çok alt başlıkla veriler aktarıldı. (...)

“Dini inancım yok” diyenlerde artış

Din-mezhep dağılımında her 100 kişinin 94’ü bir dini inancı olduğunu belirtiyor. Bunların 88’i Sünnî Müslüman, 5’i ise Alevî Müslüman. Dikkat çeken verilerden biri ise “Dini inancı yok” seçeneğindeki artış. 2011’de dini inancı olmayanların oranı yüzde 2 iken, 2021’e gelindiğinde bu oran yüzde 6’ya yükselmiş durumda.

Toplumun dindarlık seviyesinde özel bir değişiklik göze çarpmasa da kendini “İnançsız /ateist” olarak tanımlayanların oranında belirgin bir artış var. 2011’de yüzde 2 olan inançsız/ateist oranı, 2021’de yüzde 7’ye yükselmiş durumda.

Her 100 yetişkinden 31’i hayat tarzını tanımlarken “modern” cevabını veriyor. Bu oran 2012 yılında yüzde 27. Kendini “dindar muhafazakâr” olarak tanımlayanların oranında ise azalma var. 2012’de yüzde 27 olan oran, 2021’de 24’e düşmüş durumda. (...)

Bekârların oranı arttı

Türkiye toplumunun üçte ikisi evli veya evlenmek üzere. Bekârların oranı on yıl içinde artarak yüzde 20’den yüzde 29’a çıkmış durumda. Toplum, küçülen birimler halinde yaşamaya başlıyor. Hane nüfusuna 2011 yılında 9 ve daha fazla kişi diyenlerin oranı yüzde 3 iken, 2021’de bu oran yüzde 1’e düşmüş durumda.

Toplumun televizyon izleme oranında ciddî bir düşüş gözlemleniyor. 2012 yılında televizyondan haber izlemediğini belirtenlerin oranı yüzde 4 iken, 2021’de yüzde 28’e dek yükselmiş.

Son on yıldır gazete okuma oranı sürekli azalıyor. Her dört yetişkinden üçü gazete okumadığını belirtiyor. 2014’te yüzde 30 olan gazete okuru oranı, 2020’de yüzde 25’e düşmüş durumda. 

(...)

Dinî ve sosyal meseleler hakkında yapılan bu anket sonuçları ciddî manada bizi ve ülkeyi yönetenleri düşündürmelidir. Nerede hata yapıldı da toplum bu noktaya geldi? Burada bir sorumlu aranıyorsa elbette Diyanet, Millî Eğitim, televizyonlar ve aileler bunların birinci derecede sorumlularıdır.   

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