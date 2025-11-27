"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Zihnin davetsiz misafirleri

Harun SÖZLER
27 Kasım 2025, Perşembe
İnsan bazen kendi içinden geçenlere yabancı olur.

Bedenimizin asıl sahibi olmadığımız gibi, zihnimizden ve kalbimizden geçenleri de kontrol altına alamayız bazen. Namaza başlarız, huzurun kapısına kıyama dururuz; fakat zihin sağa sola savrulmaya başlar. Dil “Allahu Ekber” derken, akıl alışverişi, hatıraları, sevdayı, geçmişi, geleceği ya da başka bir malayanî meseleyi düşünmeye koyulur. Böyle anlarda insan kendine kızar:

“Ben ne biçim biriyim? Nasıl bir Müslümanım? Şu an Rabbimin huzurundayım ama aklım başka yerde... Benim bu namazım hiç kabul olur mu?” der ve mahcup olur. Oysa ki asıl dönüm noktası tam da buradadır.

Çünkü mahcubiyet, pişmanlık ve iç sıkıntısı zannedildiğinin aksine kalbin ölmüş değil, uyanık olduğunun delilidir. Ölü kalp yanlış yaptığını anlamaz; kararmış gönül yanlışa üzülmez ve fark etmez. Oysa ki duyulan bu mahcubiyet hissi ve fark ediş, bir hakikat olduğunu gösterir. İşte o hakikat, havatır ve vesvese oklarının hedefi hâline gelmesidir. Zira bu oklar, imanla nurlananlardan başkasına çevrilmez.

Bazen hoş bir hatıra, bazen çirkin bir hayal, bazen de anlamı belirsiz düşünceler şeklinde içimize doğan, kalbimizde ve zihnimizde beliren bu düşüncelere “havatır” denir. İnsanın kendi iradesiyle kurup şekillendirdiği düşünceler değildir, kalbin kapısına ansızın gelen konuklar gibidir. Kimisi nefsin arzularından yükselir, oyalamaya çalışır; kimisi de şeytanın fısıltısıdır, huzuru bozmak ve kalbi bulandırmak ister. Bu düşüncelerin oluşturduğu tahribat ise vesveselerin başlamasına yol açar.

Bir düşüncenin sahibi, onu kalp ile kabul ettiğinde belli olur. Kalp kabul etmezse, tıpkı kapısı çalınıp da açılmayan bir ev gibi, o düşünce gelir, seslenir, sonra da çekip gider. Kalbimize geleni eğer dilimizle tasdik edebiliyorsak bizimdir; dilimizle tasdik etmiyorsak bizim değildir. Havatır mahiyeti bilinmediğinde insanı perişan eden vesveselere, mahiyeti bilindiğinde ise hoşnut olunan bir misafire dönüşür. Gelişinde memnun olunan, fakat eve buyur edilmeyen, muştu getiren bir uğursuz misafir gibidir.

Bu muştu şu gerçektir: Şeytan ve avaneleri, tamamen kendi tarafına geçmiş biriyle uğraşmaz; çünkü onun için savaş bitmiştir. Ama insan Rabbine yöneldiğinde şeytaniyet telaşa kapılır, kaybetmekte olduğunu anlar. Namazın kıymetinin idrak edildiği, tövbenin kapısına gidildiği, helal-haram hassasiyetini önemsendiği, gönülde Allah’a karşı ince bir titreme belirdiği anda, şeytan için alarm çanları çalar. Bu yüzden saldırı başlar. Havatır ve vesvese, insanın zayıflığından değil; şeytanın onu kaybetme korkusundandır.

Mü’minin kalbi bir manevra alanı gibidir. Bir yanda iman direnir, öte yanda nefis fısıldar. Şeytan ise görünmez bir vesvese perdesi indirerek kalbin içindeki bu mücadeleyi daha da çetin bir hâle getirir. Dışarıdan bakınca karmaşa gibi duran şey, aslında iç savaşın işaretidir. Bu savaş yoksa, nefse teslimiyet vardır; nefse teslimiyet varsa, hakikat kaybolmuştur. O hâlde bu durum bir kaybın değil, kurtuluşun habercisidir.

Havatır, rububiyet ve ubudiyet gerçeğiyle alâkalı bir imtihan sahasıdır. İnsan o düşüncelere razı olmaz, onları kabul etmez ve umursamazsa; işte bu, aslî benliğinin, ruhunun saf tarafının, imanının yaşayan yönünün bir delilidir. Bu vesveseler yüzünden ibadetten uzaklaşmak değil, bilâkis daha sıkı sarılmak gerektiğinin en belirgin nişanıdır.

Kaynakça

1. Risale-i Nur / Yirmi birinci sözün ikinci makamı 

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

    Gine Bissau'da darbe oldu: 'Ülke yönetimini ele geçirdik'

    Adli Tıp Kurumu: Fatih'te ölen 4 kişilik aile, otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenmiş

    Siber güvenlik uzmanı Daniel: WhatsApp mesajları konum bilgisi de içeriyor

    28 futbolcunun 45 günlük hak mahrumiyeti cezaları onaylandı

    Hong Kong'da bir sitede yangın çıktı: 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Kadın cinayetlerine müebbet

    Kalıcı barış demokrasiyle olur

    Lavrov: İyi niyet yetmiyor

    Yardım beklerken vuruldular

    Sivil toplumdan AB’ye İsrail baskısı

    Çiftçinin borcu 1.1 trilyon TL’yi geçti

    TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE EVET, İMRALI ZİYARETİNE HAYIR

    Yargı paketleri milletin derdine derman olmuyor

    Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis

    İdlib'de patlama meydana geldi

    Hong Kong'da bir sitede yangın: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    ABD'li Senatör Sanders: Artık İsrail'e ABD yardımı yapılmasın

    Maduro: Varoluşsal bir dönemden geçiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gençler Nevşehir’e koştu, kalpler muhabbetle coştu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.