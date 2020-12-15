"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Beyin göçü, Bağdat ve İstanbul

Hasan GÜNEŞ
15 Aralık 2020, Salı
Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru beyin göçü artarak devam ediyor.

Sebep ve sonuçlar ülkeden ülkeye değişse de ortak noktaları çok fazla. İslâm coğrafyası özellikle Ortadoğu en fazla göç verenlerden ancak eskiden bu göç tersineydi. 

Dünyada vasıfsız göçmenlerin oranı yüzde 1 iken vasıflıların oranı yüzde 5’leri geçiyor. Ortadoğu ve Afrika’da bu oran yüzde 10’un üzerine çıkıyor. Dünya ortalaması dikkate alınırsa her yirmi kişiden biri soluğu yurt dışında alıyor. Beyin göçü, işsizliğin önemli bir problem olduğu memleketlerde nedense pek dikkat çekmiyor. Kısa vadeli düşünerek herkes kafayı kuma gömüyor. Ancak bunun her yirmi üniversiteden bir üniversitenin doğrudan Batı’ya çalıştığı manasına geldiğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Tabi ilkokuldan itibaren ailelerden millî eğitim kurumlarına kadar devam eden emekleri de unutmamak gerekir. 

Beyin göçünün kaymağını yaklaşık yüzde 60 ile ABD yiyor. Yüzde 13 ile Kanada arkasından Avustralya, İngiltere ve AB ülkeleri geliyor. 1 

Demokratik haklar, liyakat ve ilme saygı 

Yapılan araştırmalarda ekonomi, beyin göçünde önemli bir faktör olmakla birlikte demokrasi endeksi hepsinden daha önemli! Vasıflı elemanlar memleket değiştirmek yerine belirli bir ücret farkını sineye çekebiliyor. Fakat demokratik haklar, ayırımcılık, istikrar ve vazife taksiminde liyakat gibi hususlar beyin göçünde önemli faktörlerden.  

Kendi memleketinde hiç ilgisi olmadığı partizanlık veya kabilecilik sebebiyle görevine son verilen bir öğretim üyesinin birkaç sene önce savaştığı bir ülkede el üstünde tutulması sık rastlanan vak’alardan. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi eski asırlarda bu göç tersineydi. Ali Kuşçu gibi büyük âlimler Orta Asya kökenlidir. Dâvet üzerine aileleriyle birlikte kalabalık bir âlimler grubuyla İstanbul’a gelip yerleşmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed’in gönderdiği heyetin kafileyi Osmanlı sınırında törenle karşılayıp İstanbul’a kadar refakat ettiği tarihî kayıtlarda mevcuttur. 

Bağdat’ta bir İtalyan 

1980’li yıllarda üniversitede okurken bizim hocaların da içinde bulunduğu bir heyet Cezeri’nin meşhur “otomatik abdest alma makinası”yla ilgili çalışmalar yapmış ve devletin meşhur bir dergisinde yayınlamışlardı. Aynı hocalardan birisi bizim bir arkadaşa bitirme tezi olarak 3-4 sayfalık Arapça bir çalışma vermişti. Bizim arkadaş “Arapça bilen mühendis bir tanıdığın var mı? Mühendis olmayanlar çözemedi” demişti.  

Bizim sınıfta Ürdünlü bir arkadaş vardı. Ona verdim. Bir göz attı ve heyecanlanmıştı “bin yıllık bir çalışma demişti ve Bağdat’taki halifeye sunulmuş ve adam İtalyan” demişti. 

Üç-beş gün sonra tercüme edip getirmişti. İtalyan ilim adamının son cümlesi dikkatimi çekmişti. Tasarladığı makina için “şu şartlar sağlandığında Allah’ın izniyle çalışır” ifadesi vardı. “Çalışma ne de olsa halifeye takdim ediliyor” diye espri yapmıştık. 

Evet vaktiyle beyin göçü, Bağdat, Endülüs ve İstanbul’a idi. Demek ki imkânsız değil. En azından durdurmak mümkün! Yeter ki kendimizi yenileyerek eksiklerimizi tamamlayalım. Aksi takdirde maddî manevî sefalet devam edecek. 

Dipnot:

1- Frédéric Docquier, Abdesselam Marfouk July 2005. 

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis bu hale de mi düşecekti?

    Krizin sebebi 3 kelime

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

    BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

    ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

    İşsizin ekmek parası da vergiye

    Türkiye'de 29 bin 617 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    'AB'den tam üyelik sözünü yerine getirmesini bekliyoruz'

    İstanbul'da suya zam yapıldı

    İngiltere'de Kovid-19 mutasyona uğradı

    Benzine 17 kuruşluk zam kararı

    Almanya Cumhurbaşkanı: Salgının kontrolden çıkma riski var

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 306 bini aştı

    Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 51 milyonu geçti

    Aşı koruma garantisi vermiyor

    Arnavutluk'ta tansiyon düşmüyor: Gergin protestolar aralıksız devam ediyor

    'ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştık'

    Hemen aşı olmayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebekler ve anneler hürmetine yağmur duası
    Orhan GÜLER

    “Kadının yeri evidir; uçan kuş, yuvasına dönmeli!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kıbrıs’ın fethi ve DP’nin Kıbrıs diplomasisi
    Osman ZENGİN

    Antalya’da, iki hakaret dâvâsı…
    Hasan GÜNEŞ

    Beyin göçü, Bağdat ve İstanbul
    Ali FERŞADOĞLU

    Göreceli durumlar ve ahlâkî normlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Hayatı gayesine uygun yaşamak
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.