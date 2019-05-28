Şahs-ı manevînin en önemli özelliklerinden birisi de bazı hadiselerin getirdiği sorunları velveleye verdirmeden halledebilmesidir.

“Siz, meşveretle ne lâzımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla, telâşsız, velveleye vermemek lâzım.” (Emirdağ Lahikası) hakikatine uygun hareket eden bir şahs-ı manevi tüm meseleleri yerinde ve zamanında çözerek sonuçlandırabilecektir. Propagandacıların ihtiyatsızlığa, telaşa ve velveleye sevk etmesine karşı, meşverete müracaat ederek meseleleri halleden şahs-ı maneviyi bu yolla aldatmak mümkün olmayacaktır. Bediüzzamanın ifadesiyle “ne lazımsa” meşveretle yapabilen bir şahs-ı manevî varken hadiseleri velveleye vermek veya verdirmek akıllıca bir iş değildir. Velveleye verilen işlerden kimlerin istifade edeceği aşikâr olduğundan bu fırsatı onlara vermemek şahs-ı manevînin mesuliyetindedir. Kolayca çözülebilecek sorunları velveleye verdirerek fikirleri dağıtmak, tesanütü bozmak, ihlâsı kırdırmak şeklinde kullanmak isteyenlere karşı dikkat, metanet ve ihtiyat gereklidir.

Nazarları Risale-i Nur’un haricine çekmenin bir taktiği olarak kullanılan “velveleye” verdirmenin zararlarını herkes kendi nefsinde tecrübe edebilir. Olayların velveleye verildiği bir ortamda şahs-ı manevi yerine şahısçılık meydan alacağından isabetli işler meydana gelmeyecektir. Her şeyde şahs-ı manevîyi önceleyenlerin şahısçılığa kapı açan böyle bir duruma fırsat vermesi mümkün değildir. “Elbette bize lâzım: Kemâl-i teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkisar-ı hayale düşmemek ve bazen ümidin hilâf-ı zuhuruyla meyus olmamak ve muvakkat fırtınalarla sarsılmamak” (Şualar) hakikatine uygun davranmanın şahs-ı manevîmize ne kadar faydası olduğu tecrübelerle görülmektedir.