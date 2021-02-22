Her gün her dem gönüllere Nur’u götürür
Yeni Asya özlenen sevdadır kardeş
Cihad devam eder devr-i Âdem’den beri
Bu hiç bitmeyecek bir dâvâdır kardeş
Yeni Asya bayrağı dalgalansın diye
Nurlar’dan geldi bize bu büyük hediye
İftira ve gıybetleri almayın hiç ciddiye
Bu bayrak kaleden inmesin kardeş
Her dem çağlayan bir ırmağın sesidir bu
Elli iki yıldır çınlayan, Üstad’ın sesidir bu
Daima çalınan bir İlâhî bestesidir bu
Fedailer olmanın zamanıdır kardeş
Saldırırken dahilî ve haricî düşman
Göğsünde bu büyük madalyayla yaşarken
Gel sen de bu yüce dâvâ içinde yaşlan
Bir gün rüzgârlar bekâdan eserler kardeş
Belâ sağanak sağanak yağsa semâdan
Çekilmedi Yeni Asya cevr ü cefâdan
Bize hayır gelmez hiç zevk ü sefâdan
Ağlasam göz yaşlarım devâdır kardeş
Yeni Asya ile dâim Nur’dur aşımız
Zulmet denizlerinde hiç yoktur işimiz
Zarûret, cehâlet, ihtilâfla savaşımız
Bu yolda canlarımız fedadır kardeş
Yolumuz çok çetindi durmayıp koştuk
Yeni Asya ile aşılmaz dağları aştık
Hizmetler zor olunca daha da coştuk
Çektiğimiz gam, keder, ezâdır kardeş
Vur kazmayı Ferhat gibi delinir dağlar
Nur bahçesinde şimdi yeşerdi bağlar
Yeni Asya ile coşkun ırmaklar çağlar
İstediğimiz makbul duâdır kardeş
Yeni Asya’da Nur’u görmüşüm
O Nur için şu yollara düşmüşüm
Nur Üstad’ımın ellerini öpmüşüm
Ümitvâr ol, gelen bahardır kardeş