Her gün her dem gönüllere Nur’u götürür Yeni Asya özlenen sevdadır kardeş Cihad devam eder devr-i Âdem’den beri Bu hiç bitmeyecek bir dâvâdır kardeş Yeni Asya bayrağı dalgalansın diye Nurlar’dan geldi bize bu büyük hediye İftira ve gıybetleri almayın hiç ciddiye Bu bayrak kaleden inmesin kardeş Her dem çağlayan bir ırmağın sesidir bu Elli iki yıldır çınlayan, Üstad’ın sesidir bu Daima çalınan bir İlâhî bestesidir bu Fedailer olmanın zamanıdır kardeş Saldırırken dahilî ve haricî düşman Göğsünde bu büyük madalyayla yaşarken Gel sen de bu yüce dâvâ içinde yaşlan Bir gün rüzgârlar bekâdan eserler kardeş Belâ sağanak sağanak yağsa semâdan Çekilmedi Yeni Asya cevr ü cefâdan Bize hayır gelmez hiç zevk ü sefâdan Ağlasam göz yaşlarım devâdır kardeş Yeni Asya ile dâim Nur’dur aşımız Zulmet denizlerinde hiç yoktur işimiz Zarûret, cehâlet, ihtilâfla savaşımız Bu yolda canlarımız fedadır kardeş Yolumuz çok çetindi durmayıp koştuk Yeni Asya ile aşılmaz dağları aştık Hizmetler zor olunca daha da coştuk Çektiğimiz gam, keder, ezâdır kardeş Vur kazmayı Ferhat gibi delinir dağlar Nur bahçesinde şimdi yeşerdi bağlar Yeni Asya ile coşkun ırmaklar çağlar İstediğimiz makbul duâdır kardeş Yeni Asya’da Nur’u görmüşüm O Nur için şu yollara düşmüşüm Nur Üstad’ımın ellerini öpmüşüm Ümitvâr ol, gelen bahardır kardeş

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