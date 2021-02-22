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22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni Asya özlenen sevdadır

Hasan ŞEN
22 Şubat 2021, Pazartesi

Her gün her dem gönüllere Nur’u götürür

Yeni Asya özlenen sevdadır kardeş

Cihad devam eder devr-i Âdem’den beri

Bu hiç bitmeyecek bir dâvâdır kardeş 

 

Yeni Asya bayrağı dalgalansın diye

Nurlar’dan geldi bize bu büyük hediye

İftira ve gıybetleri almayın hiç ciddiye

Bu bayrak kaleden inmesin kardeş

 

Her dem çağlayan bir ırmağın sesidir bu

Elli iki yıldır çınlayan, Üstad’ın sesidir bu

Daima çalınan bir İlâhî bestesidir bu

Fedailer olmanın zamanıdır kardeş

 

Saldırırken dahilî ve haricî düşman

Göğsünde bu büyük madalyayla yaşarken

Gel sen de bu yüce dâvâ içinde yaşlan

Bir gün rüzgârlar bekâdan eserler kardeş

 

Belâ sağanak sağanak yağsa semâdan

Çekilmedi Yeni Asya cevr ü cefâdan

Bize hayır gelmez hiç zevk ü sefâdan 

Ağlasam göz yaşlarım devâdır kardeş

 

Yeni Asya ile dâim Nur’dur aşımız 

Zulmet denizlerinde hiç yoktur işimiz

Zarûret, cehâlet, ihtilâfla savaşımız

Bu yolda canlarımız fedadır kardeş

 

Yolumuz çok çetindi durmayıp koştuk

Yeni Asya ile aşılmaz dağları aştık

Hizmetler zor olunca daha da coştuk

Çektiğimiz gam, keder, ezâdır kardeş

 

Vur kazmayı Ferhat gibi delinir dağlar 

Nur bahçesinde şimdi yeşerdi bağlar 

Yeni Asya ile coşkun ırmaklar çağlar

İstediğimiz makbul duâdır kardeş

 

Yeni Asya’da Nur’u görmüşüm

O Nur için şu yollara düşmüşüm

Nur Üstad’ımın ellerini öpmüşüm

Ümitvâr ol, gelen bahardır kardeş

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