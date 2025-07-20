Korkma diş hekiminden, vazgeçme tedaviden

Bir Kavram

Selâmlar ve hayırlı Pazar’lar Can Kardeşlerim.

Nasılsınız bakalım? Beni sorarsanız, son günlerde diş hekimine gidiyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yıllardır diş doktorlarından kaçtım. Dişlerim tedavi edilirken canım acıyacak diye korktum. Tüm vücudumuzun olduğu gibi dişlerimizin de Allah’ın bir emaneti olduğunu, iyi bakmam gerektiğini düşünerek bir karar aldım ve bu korkumu yendim. Dişlerimi bir diş hekimine gösterdim. Şimdi tedavim devam ediyor. Doktorum diş fırçalama konusunda sık sık uyarı yapıyor. Özellikle şekerli gıdalar sonrası diş fırçalamak çok önemliymiş. Diş sağlığımız için tuzlu su ile gargara yapmak da çok önemli. Ayrıca geçenlerde bir arkadaşım bana misvak hediye etti. Peygamber Efendimiz’in (asm) en güzel sünnetlerinden birisi de misvak kullanmaktır. Hem ağız sağlığımız hem de diş sağlığımız için. Hem dişlerimizi temizleyip ibadetlerimizi yapmak da oldukça kıymetlidir. Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’nin (ra) işittiğine göre, Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Ümmetime sıkıntı verecek olmasaydım, onlara her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim.”

(Ebû Dâvûd)

