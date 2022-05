Genç kabiliyetlere davetiye

Risale-i Nurun medyadaki dili olan Yeni Asya’da yazı yazmak hem kolay, hem de zor.

Kolaydır çünkü önünüzde Risale-i Nur gibi bolca faydalanacağınız hazır bir bilgi hazinesi var. Buradaki bilgi hazinelerine vakıf olup onları yazılara aktarmanız için elbette bolca anlayarak okumanız şart.

Yeni Asya’da kalem oynatmak kolay değil. Çünkü her konuyu, her meseleyi Nurlardaki ölçü ve prensiplere göre yorumlayıp, değerlendirmek zorundasınız. Yazdığınız her yazının Risalelerdeki hak ve hakikatlere, ölçü ve düsturlara mutlaka uyması lazım. Oradaki ölçü ve prensiplere uymayan, yanlış anlamalara sebep olacak yazı ve makalelerin Yeni Asya’da yer bulmaları zaten mümkün değil.

Ayrıca yazılarınızda başkalarına cevap hakkı tanımaya sebep olacak karalamalara tevessül etmemekle beraber, adaba uymayan hakaret edici kırıcı incitici üslup yerine nazik, yumuşak kucaklayıcı bir dili istimal etmeniz şart.

Yapılan saldırılara ve karalamalara karşı da onların sevilerine inmeden lazım gelen ve hak ettikleri cevapları da elbette verme hakkınız vardır.

Davamız açısından yanlış bulduğunuz, söz ve beyanlara karşı yapacağınız ikaz ve tavsiyelerde muhatabın şahsi kusur ve hataları değil; savunduğu ve nazarlara verdiği fikir ve düşüncelere itiraz etmelisiniz.

Görebildiğimiz kadarıyla Yeni Asya’nın hemen bütün yazar ve çizerleri de bu kaide ve kurallara uyuyorlar. Gerekli dikkat ve titizliği gösteriyorlar. Zaman zaman diğer gazetelerin manşetlerine ve yazar çizerlerine baktığımızda Yeni Asya’nın takdire şayan farklılığını görüyoruz.

Gazetemizle olan serencama gelince, altmışlı yılların sonlarında Nurlarla tanışmamın akabinde haftalık İttihat Gazetesiyle, sonrasında da Yeni Asya ile tanıştım. Üç-dört yıl sonra da arada sırada elle yazdığım yazıları gazeteye posta yolu ile göndermeye başladım. Yazılarımın gazetemizde yer bulması bir taraftan beni sevindirirken bir taraftan da cesaretlendirdi. Derken bu defa daktilo ile yazdığım yazıları göndermeye başladım. Beş-altı sene sonra yazıların daha kolay daha pratik olarak gazeteye ulaştırılması için artık bilgisayar ile çalışmaya başladım.

Otuz seneyi aşkın bir zamandır hasbelkader haftalık yazılarıma devam ediyorum. Bekir Berk ağabeyin ifadesiyle olaylar, hadiseler kabiliyetsizliğime rağmen böyle bir gazetede hem okuyucu hem de yazarlık nimetini Cenab-ı Hak nasip etti.

Artık hayatının kışını yaşayan birisi olarak yaşın başın beraberimde getirdiği gerek bedeni, gerek zihni yorgunluğun çok ötesinde ulvi davamızın geleceğini düşünerek genç kabiliyetlerin artık vakit geçirmeden öne çıkmalarını arzu ediyorum. Gönüllü olarak haftalık olarak bana bu köşemi sürekli olmasa da aralıklarla da olsa daha daha genç kardeşlerime devretmek istiyorum. Yeni Asya bayrağını sonsuza kadar dalgalandırmak için lütfen ses verin sevgili ihvanlar…