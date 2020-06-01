"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Şu tabloya bakın

Hüseyin GÜLTEKİN
01 Haziran 2020, Pazartesi
Şehrin bir işlek caddesinde bir televizyon muhabirinin dini konularla sorduğu oldukça basit sorulara çoğu insanların verdikleri yanlış cevapları üzüntü ve taacüple karşıladım.

İşte özetle soru ve cevaplar: “Kelime-i Şehadeti getirir misin?” sualine yaklaşık on kişiden üç veya dört kişi doğru cevap verirken; geriye kalanların çoğu Kelime-i Şehadeti bilemediklerini itiraf ettiler.

“İslâmın şartlarını sayabilir misiniz?” sualini doğru cevaplandıranların yanında; kimisi biliyordum unuttum derken, bazıları da bilemediklerini itiraf ediyorlardı maalesef.  

“Kıblemiz neresi?” sualine de kimisi doğu, kimisi batı, bazıları Medine derken bazıları namaz kılmadıkları için kıblenin yerini merak etmediklerini söylemiş.

“Hangi hallerde ve nasıl gusül alınır?” sualine de bazıları bilemediklerini itiraf ederken; kimisi normal abdesti izah etmeye çalışmış.

“Şeriatı mı istersin; yoksa laikliği mi?” sualine muhatap olanların yaklaşık yüzde doksanı laikliği tercih etmekle kalmayıp; şeriatın geçmişte kaldığını söylemiş. Aynı kişiler neden laikliği tercih ettikleri sorusuna da laikliğin herkesin inançlarında, fikir ve düşüncelerinde serbest olduğunu, ilericilik olduğunu ifade etmeye çalıştıklarını görmüş olduk maalesef. 

Bu ve benzeri sorulara muhatap olanlara aynı televizyon muhabirinin sorduğu filan futbol takımının futbolcularının isimlerini, kaç tane ses sanatçısının veya kaç tane sinema sanatçısını sayabilir misiniz? sualine çoğunun takır takır doğru cevaplar verdiğine de şahit olduk.

Karşı karşıya olduğumuz acı tablo bu. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olarak bildiğimiz ehl-i dinin dinî kültür seviyesi böyle. Basit ilmihal bilgileri böyle olan insanların farzları, vacipleri eda etmek, Sünnet-i Seniyyeyi yaşamak, haramlardan, günahlardan kaçınmak gibi dinî yaşantılarındaki durumlarını varın siz düşünün.

Zarurî olan veya olmayan ihtiyaçlar sıralamasında kitabın 235. sırada olması bile yalnız başına toplumun ne halde olduğunu bize göstermiyor mu?

Okuma deyince aklımıza hemen gelen eğitim camiası dediğimiz ilkokuldan üniversitelere kadar öğrencilerine okuma alışkanlığını vermekle vazifeli olan çoğu öğretmenlerin, hatta akademisyenlerin dahi yeterli derecede okuma alışkanlıklarının bulunmadığı görülüyor. Okuma alışkanlığı olmayan böyle eğitimcilerin öğrencilerinin durumlarını da her halde tahmin edersiniz. Ders kitaplarından başka kitapları okuma merakı olmayan öğrencilerin üniversite sınavında bile matematik ve Türkçede tek bir soruya dahi cevap veremeyenlerin sayısının 735 bin olması her halde acı tabloyu önümüze koymaya yetiyor değil mi?     

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    14 büyükşehir ile Zonguldak'taki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi

    Orta sınıfın çökmesi siyasî ve ahlakî kriz doğurur

    Can Kardeş, 365’inci sayıda uyarıyor

    Vergi düzenlemesi şart

    Bir acı haber de Bursa'dan: Silahlı kavgaya müdahale eden polis, şehit oldu

    Yeni salgın obezite mi?

    Mavi Marmara Şehitlerinin kanı yerde kaldı

    Aksa’ya açılır açılmaz baskın

    'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı'

    Türkiye'de 839 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Trump, Antifa'yı 'terör örgütü' ilan etti

    Davutoğlu'ndan 'Mavi Marmara' paylaşımı

    Türk bilim insanından aşı açıklaması

    İtalya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 33 bin 415'e yükseldi

    Erdoğan: En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz

    Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu

    Kudüs Valisi gözaltına alındı

    Hong Kong hükümetinden ABD'ye tepki

    Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

    Hafter milislerinden roketli saldırı: 5 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları hukukla aşacağız
    Mehmet KARA

    Bahçeli “seçim” mi dedi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demirel’i yok sayarak nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya ve Nurculuk gerçegi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Genel

    Orta sınıfın çökmesi siyasî ve ahlakî kriz doğurur
    Sebahattin YAŞAR

    20. Lem’a kime, ne diyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Söylenecek doğrunun” yerini kim belirleyecek?
    Risale-i Nur'dan

    Tarafgirâne siyasetin verdiği zarar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.