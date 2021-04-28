Temel Kur'ani Kavramlar: NİMET

Sözlükte “iyilik, imkân, ferahlık vesilesi” anlamına gelen nimet, terim olarak “Allah’ın ihsan ettiği her çeşit iyilik ve imkân” demektir.

Zıttı nikmet olup “kötülük, şer, rahatsızlık vesilesi” mânâsındadır. Dil âlimleri nimetin ihsan, hayır, güzellik, hasene gibi kelimelerle anlam yakınlığı içinde olduğunu kaydetmiş, kelimenin maddî ve manevî bütün imkânları içine alan bir genişliğe sahip olduğunu ifade etmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de isim ve fiil kalıplarında doksan civarında âyette geçen nimet -sözlük anlamındaki üç kullanımı dışında- tamamen Allah’a izafe edilmektedir. Zira insanın bedenî ve ruhî ihtiyaçlarını bilen, daha doğrusu insanı ve maddî ve manevî bakımdan muhtaç şekilde yaratan Allah olduğu gibi, bu ihtiyaçları doğrudan veya bazı şeyleri “sebep” kılarak karşılayan da yalnız O’dur. Başka bir tabirle Allah’tan başka nimet verici yoktur. Nitekim şu âyette bu açıkça dile getirilmektedir: “Size ulaşan her nimet Allah’tandır” (Nahl 16/53) Gerek kendimizin gerekse diğer mahlûkatın ihtiyaçlarının karşılanma şekline bakıp düşündüğümüzde de gördüğümüz yahut görmemiz gereken de budur. Zira nimetlerin ulaşmasında “aracı” gibi görünen sebeplerin ne bizim ne başkalarının ihtiyaçlarını bilecek ilimleri olmadığı gibi bu nimetleri verecek kudret ve imkânları da yoktur.

Kur’ân’da Allah’ın bahşettiği nimetlerden söz edilirken hem yiyecekler, içecekler, giyecekler, eşler, çocuklar… gibi maddî nimetlere hem iman, Kur’ân, hidayet gibi manevî nimetlere değinilmektedir. Meselâ Nahl Sûresi’nde insanın yaratılması, hayvanların insanların emrine amade kılınması, gökten yağmur yağdırması, topraktan ekin, zeytin, hurma gibi meyveler lutfetmesi…

Onun maddî nimetlerine örnek olarak zikredilmektedir. (Nahl 16/4-11) Dünyada iman, istikamet; ahirette ise İlâhî mağfiret ve kereme nail olarak ebedî saadete mazhar olmak da en büyük nimetlerdendir. (Tevbe 9/72)