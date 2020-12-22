"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Nurlar’ı okumak

Hüseyin Topuz
22 Aralık 2020, Salı
İlk zamanlar Risalelerde lügat olmadığından lügatsiz okuyordum.

Okumanın yöntemini de bilmiyordum. Kasemle ifade edebilirim ki, çok Risaleleri ezber etmiştim. İstanbul’u bilenler bilir, ta Rumeli Hisarı’ndan Beyazıt’ta Hilal Apartmanı’nın giriş katına derse giderdim. Ne kadar tat alırdım. Bu tat bana bir hafta giderdi. Beşiktaş’ta yazlık sinemanın yanındaki dershaneye giderdim. Bu ikili arasında yıllarım geçti. Yani Risalelerden istifade etmeye çalışıyordum.

Sonraları Risale-i Nur eserlerinin arkalarına lügatlar kondu. Elime geçince ne kadar sevindiğimi bir Allah, bir de ben bilirim. Adeta bayram yaptım. Daha sonra sayfa kenarına konunca da yine bayram yaptım.

“Ben bu Risaleleri anlıyorum ve biliyorum” havası hâkim oldu. Lügat konduktan sonra ezber yapamaz oldum. Eskiden küçük Risaleler vardı, cebimde gezerdi; otobüste okurdum, duraklarda okurdum, piknikte okurdum. Yani nerede uygun ortam bulursam hemen orada okurdum. Şimdi o hava kalmadı. 

Bundan beş yıl önceydi. Bilgisayar ortamında Külliyatı yazdım. Şimdi her gün bilgisayardan okuyorum, akıllı telefonumdan okuyorum. Çok şükür eski konumuma kavuştum. Bediüzzaman Hazretleri “Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nur’dur.” derken bilmana bunu demeye çalışıyormuş, “Risaleleri anlamak için başka hocadan ders almaya ihtiyaç yok. Çünkü okudukça anlaşılır” demek istiyormuş. 

Rahmetli Zübeyir Gündüzap Ağabey de, “Risale-i Nur Külliyatı’nı anlamak için okumak okumak okumak, yorulduğunuz zaman ne okuduğunuzu okumak” diyormuş. Yani devamlı okumak lâzım diyormuş. Rahmetli Tahir Abi de ders sohbetlerinde, “Anlamadan okunursa iman olur. Anlayarak okunursa da iman ilmi olur.” dermiş.

Ben lügatsiz okumaktan şunu öğrendim: İnsan maddî ve manevî cihazlarla donatılmış, biz okudukça o cihazlarımız doyuma ulaşıyormuş. Onlar doydukça da bizde tefekkür ilmi gelişiyormuş. İmanın manevî havası bizi dünyada iken Cennet hayatı yaşatıyormuş. Hatta ‘Şon Şahitler’de Bayram Yüksel Abi de, Üstadımızın “Nurlar’dan bir meseleyi 200 defa okumama rağmen hâlâ ihtiyaç hissediyorum!” dediğini anlatır. 

Üstadımız iki yüz defa okuduğu halde ihtiyaç hissederse, bizim ne kadar okumamız lâzım gelir, geliniz de beraber hesap edelim.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    Hukuk reformu deyip sıkıyönetim getiriyorlar

    En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?

    Genç istihdam dibi gördü

    AB ile ilişkilerimizi onaralım

    2. elde bıçak kemiğe dayandı

    Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'daki son duruma ilişkin açıklama

    Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü

    Hükümetin uymadığı tedbire vatandaş uyar mı?

    Pakistan'da Türk şirketlerine baskın

    Belediyelerde yolsuzluk dizboyu

    İstanbul’da vaka sayısı yüzde 40 azaldı

    Türkiye'de 19 bin 130 kişi daha koronavirüse yakalandı

    AB, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay verdi

    Trump Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itiraz etti

    İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

    'Virüsün türlerinin ortaya çıkması normal'

    Edirne Belediyesi su tasarrufu çağrısında bulundu

    Asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ahlâk reformu”
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (4)
    Ahmet BATTAL

    Meclisi terörize edenlere…
    Süleyman KÖSMENE

    Kabir hayatından haber veren âyetler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Zorluklar hukukla aşılır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hastalık ve ilâçların aşkı
    Ali FERŞADOĞLU

    Araştırmıyor, okumuyorsa iş vahim
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.