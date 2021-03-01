Yazarlar, kalemi tutanda
Sayfasında köşesinde yazanda,
Matbaalar, basım yapanda
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Yazarlar üretime geçende
Gazete tirajını verende
Cemaat meşveret edende
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Seni okuyanlar coşanda,
Birinci, ikinci sayfasına geçende,
Can sıkılınca bulmacayı çözende,
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Gazetem şehirlere gidende,
Okurlar bayilere varanda,
Dağıtıcılar, direksiyon tutanda,
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Aldırmayıp yoluna devam edende
Sana uzanan diller ceza görende.
Yazı yazan eller dert görmediğinde.
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
İman hizmeti devam ettiğinde
Risâle-i Nurlar neşredildiğinde,
Şeair-i İslâmiye yaşatılabildiğinde,
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Vatanın birlik ve beraberliği sağlandığında,
Daima mazlûmun yanında yer alındığında,
Haksızlık ve zulüm karşısında durulduğunda,
Aile ve çocuklar muzır neşriyattan korunduğunda,
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Mü’minler sana, duâ edende,
Bir aslan gibi, kükreyende,
Yıl, elli ikiye gidende
Sen ne cesursun Yeni Asya’m.
Hüseyin Topuz