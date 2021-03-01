Şiir

Yazarlar, kalemi tutanda Sayfasında köşesinde yazanda, Matbaalar, basım yapanda Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Yazarlar üretime geçende Gazete tirajını verende Cemaat meşveret edende Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Seni okuyanlar coşanda, Birinci, ikinci sayfasına geçende, Can sıkılınca bulmacayı çözende, Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Gazetem şehirlere gidende, Okurlar bayilere varanda, Dağıtıcılar, direksiyon tutanda, Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Aldırmayıp yoluna devam edende Sana uzanan diller ceza görende. Yazı yazan eller dert görmediğinde. Sen ne cesursun Yeni Asya’m. İman hizmeti devam ettiğinde Risâle-i Nurlar neşredildiğinde, Şeair-i İslâmiye yaşatılabildiğinde, Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Vatanın birlik ve beraberliği sağlandığında, Daima mazlûmun yanında yer alındığında, Haksızlık ve zulüm karşısında durulduğunda, Aile ve çocuklar muzır neşriyattan korunduğunda, Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Mü’minler sana, duâ edende, Bir aslan gibi, kükreyende, Yıl, elli ikiye gidende Sen ne cesursun Yeni Asya’m. Hüseyin Topuz

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