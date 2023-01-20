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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Millî Şefin spesiyali

İbrahim Aktaşcı
20 Ocak 2023, Cuma
“Değişmez Genel Başkan” tabiri literatürümüze ilk olarak CHP Tek Parti dönemi ile girer. 1927’de yapılan CHP Kurultayında; “Değişmez Genel Başkan” olarak seçilen M. Kemal’in ölümü sonrası bu unvan, 1938 yılındaki Kurultay ile İsmet İnönü’ye geçer.

Parti İçtüzüğünün Anayasa’dan daha muteber olduğu, hükümetin; Mecliste ya da Bakanlar Kurulunda değil de Parti Kurultayında devlet politikalarını belirlediği bu sistem, esasında Parti-Devlet anlayışının bir tezahürü. 

Nitekim; Millî Şefin Partisi ile Devletin birleştirilmesi ve CHP İl Başkanlarının kendi Vilayetlerine Vali yapılmasını öngören tasarının, 1935 yılında kabul edilmesiyle, Parti-Devlet bütünleşmesi resmen gerçekleşmiş olur.

Kendilerini “Devlet Kuran Parti” olarak tanımlayan Parti mensuplarının; kendi teşkilatlarını Devlet ile eş görmeleri, elbette en tabii haklarıdır! 

Fakat Devlet kurmasa da isminde Devlet olan şahsın partisinden birazcık ideoloji devşiren Gizli Halkçıların da “demokratları tam mağlub etmek” için parti devleti anlayışını benimsemeleri mümkündür.

Geçtiğimiz günlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “AKP, bizim terk ettiğimiz CHP’dir” açıklaması ile bir kez daha anlaşılıyor ki Cumhuriyet tarihi, - gizli bir Halkçı Parti eliyle-  ikinci kere Tek Parti ve Parti-Devlet dönemini yaşıyor.  

Parti-Devlet anlayışının hâkim olduğu her iki dönemin ortak özelliği ise; Devlet Partisi eliyle yapılan kanunsuz ve keyfî uygulamaların süregeleceği, hiçbir şekilde sorgulanamayacağı ve denetlenemeyeceği bir devr-î sâbit isteği!

Sâbitlenmek istenen şeyler listesi ise epey bir kabarık. Şimdi birlikte, Ebedî Şeflerimizin “Sâbit Spesiyallerine” bakalım: 

1- Sâbit Anayasa: Millî şef istemedikçe değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

2- Sâbit Fikir: Tek adam, tek fikir, tek mill…

3- Sâbit Suç: Millî Şefin ideolojisine muhalif her türlü düşünce.

4- Sâbit Telefon: Birileriyle ardışık aranırsanız, hapse girebilirsiniz.

5- Sâbit İkametgâh: Bravo! Modern göçebelik olan kiracılıktan kurtuldunuz demektir. Ayrıca avukatınız savunmasında kullanır ise sizi tutuklanmaktan da kurtarabilir.

6- Sâbit Gelirli: Halkın yaklaşık yüzde doksanı…

7- Sâbit Kur: Sâbit tutulduğuna inanılan, devletin “koruduğu” döviz kuru.

8- Sâbit Fiyat: Sâbit gelirliyi enflasyona ezdirmek istemeyen hükümetin, üçharflilerden talep ettiği tarife. 

9- Sâbit Saat: Vatandaşı gün yüzü görmesin diye onları karanlıkta işe göndermekte ısrar eden devletin sâbit yaz saati uygulaması.

10- Sâbit Tweet: İl Başkanlarının kendi Vilayetlerine Vali yapılmasını düzenleyen 1935 yılı CHP uygulaması ile göreve getirilen Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın; Valiliğin sosyal medya hesabından AKP propagandası yapması ve gelen eleştirilerin ardından propaganda tweetini silmek yerine aksine en başa “sâbitlemesi”.

Kendisini değişmez sanan şeflerin devr-i sâbit listesi uzadıkça uzuyor. 

Listeye bir sâbit de biz ekleyelim, o da “tecrübe” olsun. Unutulmaz Mahzunî’nin Unutulmuş Karayalçın tecrübesi gibi. 

“Mahzunî Şerif’im asırlar yaşar. 

Beş yıllık insanın aklına şaşar. 

Demokrat adama saygınlık düşer. 

Ben Karayalçın’a danışman oldum.” 

Tecrübeyle sabittir: Gün gelir, zaman, beş yıllık insanların aklına şaşar, asırlar yaşamak isteyen demokrat adama ise saygınlık düşer... 

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