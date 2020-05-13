Duânın kabul şartları nelerdir?

RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR - Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU

Duâ edileceği zaman tövbe ve istiğfar edilerek manen temizlenmelidir. Sonra makbul duâ olan salâvatla başlamalı, sonunda da yine salâvat getirilmelidir. Çünkü iki makbul duâ arasında yapılan duâ da makbul olur.

- Kur’ân ve hadislerde zikredilen duâlarla duâ etmek,

- İhlâs, huşu ve kalp huzuru ile duâ etmek, duâ esnasında bütün duygularla duâya odaklanmak, hayalen dünya işlerini düşünmemek,

- Namazların sonunda, bilhassa sabah namazından sonra duâ etmek,

- Mübarek vakitlerde, özellikle mescitlerde, Cuma gününde, bilhassa Cuma günü duânın kabul edildiği saatte duâ etmek,

- Üç aylarda, kandil gecelerinde, Ramazan ayında, özellikle Kadir Gecesi’nde duâ etmek, duânın Rahmet-i İlâhiye tarafından kabule karin olması ümit edilir.

O makbul duânın eseri ya dünyada aynen görülür, veya ahiret hesabına kabul edilir. Duâda istenen hususlar dünyada gerçekleşmezse, “Duâ kabul edilmedi.” denmemelidir. “ Belki daha iyi bir surette kabul edilmiştir” denmelidir. 1

Duâ bir ubudiyettir (kulluktur) Ubudiyetin meyveleri ahirette verilir. Dünvevî maksatlar ise, o çeşit duâ ve ibadetin vakitleridir. Dünyevî maksatlar, duânın gayeleri değildir. 2

Duânın en tatlı meyvesi: Duâ eden adam anlar ki, birisi var; kalbinden geçenleri işitir, her şeye gücü yeter, her arzusunu yerine getirebilir, âczine ve fakrına merhamet eder.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s.469-470. 2- Sözler, s. 287.