İbn-i Abbas niçin İmâmü’l-Müfessirîn olmuştur?

Duânın tesiri ve etkisi çok büyüktür.

Duâ öyle bir tohumdur ki, ağızla veya kalble ekildiğinde yüzde yüz meyvesini verir. Netîcesi ya dünyada, ya da âhirette mutlaka görülür. Çünkü Cenâb-ı Allah Kur’ân’da, “Bana duâ edin cevap verip kabul edeyim” buyurmuştur.

İşte İbn-i Abbas’ı ilimde, hikmette, fakih ve İmâmü’l-Müfessirîn yapan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ona yaptığı mucizeli duâsıdır. Çünkü; onun müfessir, muhaddis, âlim ve fakih olması için ona duâ etmiştir.

İbn-i Abbas kendisi bu konuda şöyle diyor: “Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bağrına bastı ve şöyle duâ etti: “Allâh’ım! Buna hikmeti öğret.” Başka bir rivâyete göre de: “Allâh’ım! Buna Kitâbı (Kurân’ı) öğret” diye duâ buyurdu.

İmam Şâfiî buradaki hikmeti, Resûlullah’ın sünneti şeklinde yorumlamıştır. Buhârî’de bir hadîsin zeylinde hikmeti şöyle açıklamıştır: Hikmet: Nübüvvet hâricindeki görüşlerde ve içtihadlarda isâbet etmektir.

Başka bir hadiste İbn-i Abbas hakkında sevgili nebîmiz şöyle buyurmuştur: “Allâh’ım! Bunu dinde fakih kıl! Buna dînî ahkâm ve kavâidi bildir.”

Ahkâm hükümler, kavâid, kâideler ve kurallar demektir. İbn-i Abbas’ın İmâmü’l-Müfessirîn olduğu konusunda icma’ vardır. Çünkü o İslâmî ilimlerde en yüksek mertebeye yükselmiştir.

“Başta Buhârî ve Müslim haber veriyorlar ki, İbn-i Abbas’a şöyle duâ etmiş: “Allâh’ım, onu dinde bilgi ve anlayış sâhibi yap. Ve ona âyetlerin yorumunu öğret.” duâsı öyle makbul olmuş ki, İbn-i Abbas, Tercümânü’l- Kur’ân ünvân-ı zîşânı ve Habrü’l- Ümme, yani allâme-i ümmet (Ümmetin zirvedeki âlimi) rütbe-i âlîsini kazanmış. Hattâ çok genç iken, Hz. Ömer, onu ulemâ ve kudemâ-i Sahâbe (âlim ve kıdemli büyük Sahâbelerin) meclisine alıyordu.” (Mektûbât, s.144)

Îman, ilim, istikâmet, ihlas, Kurân ve sünnet üzere kalınız.

