Letâif-i Aşere’den Hiss-i Kable’l-Vuku

Vukuattan evvelki idrak

İnsan sadece zahirî duyulardan ibaret değildir. Onun mahiyetinde öyle ince latîfeler vardır ki, henüz vuku bulmamış hâdisâtı adeta evvelden hisseder. Bu latîfelerin en dikkat çekici olanı hiss-i kable’l-vukudur.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bu duyguyu bazen sevk-i fıtrî, bazen latîfe-i Rabbaniye, bazen de velâyet ehline mahsus bir keşif olarak tavsif eder: “Rüya-yı sadıka, hiss-i kablelvukuun fazla inkişafıdır. Hiss-i kablelvuku ise, herkeste cüz’î, küllî vardır. …belki bir nevi ilham-ı fıtrî olarak, insan ve hayvanı kader-i İlâhî sevk ediyor.”¹

Herkesin fıtrata ilham olarak dercedilmiş bu his, zaman zaman aklın idrak edemediği hâdiseleri önceden haber verir. Nitekim insan bazen sebebi meçhul bir sıkıntı veya sürur duyar; hâdise daha tezahür etmeden kalbe bir işareti düşer. İşte bu, o latifenin küçük bir tecellisidir.

Üstad Hazretleri bu hissin inkişaf keyfiyeti hakkında şöyle buyurur: “En hafî umûr-u gaybiye vukua geldikte, veyahut vukua yakın olduktan sonra, hiss-i kable’l-vuku’un bir nev’iyle bilinir.”²

“Fakat ehl-i salâhatte ve bahusus ehl-i velâyette bu hiss-i kable’l-vuku fazla inkişaf eder, kerametkârâne, âsârını gösterir.”³

Risale-i Nur talebelerinden bazılarının, Risale-i Nur Külliyatını görmeden evvel içlerinde bir cezb ve yöneliş hissetmeleri, hiss-i kable’l-vukuun en çarpıcı misallerindendir. Üstad der: “Bazı ehl-i velayetin… ileride talebesi olacak zâtları kerametkârane keşfettikleri gibi; Risale-i Nur’un talebelerinin bazı zâtları dahi, çok zaman evvel Said ile alâkadar bir Nur’a hizmet edeceğini hissetmişler.”⁴

Bu ahvâlde, kaderin ince işaretlerinin, ruhlarda önceden okunması gibi esrarlı bir sır müşahede edilir.

Ruhların Ferasetkârâne Mütalâası

Üstad şöyle buyurur: “Hiss-i kable’l-vuku’ ile ruhum o gencin ruhunda okudu.”⁵

Bu okumak, yalnız zahirî mevcudatı değil; ruhların derinliklerinde saklı istidatları ve kaderî yönelişleri fark etmek demektir. Bu hâl, yüksek bir feraset (basiret) tecellisidir.

Hiss-i kable’l-vukuun en vazıh ve musaddak tezahürü rüyâ-yı sadıkalardır. Rüya, kalbin tasaffisi (saflaşması) ile kader levhasından bir parıltı alır. O anda ruh, perde arkasındaki hakikatlere bir pencere açar. Bu sebeple rüya-yı sadıka, istikbale ait ince bir İlâhî ikramdır.

Bazı insanlar, kendi cüz’î iradelerinin ötesinde, fıtrî bir cezbe ile hakikat yoluna sevk olunurlar. Üstad bu esası şöyle beyan eder: “Bazı ehl-i velâyet, fıtratlarının sevkiyle ve isti’datlarının câzibedarlığıyla[...] bir nevî cezbe ile velayet yollarında gider.”⁶

Bu İlâhî sevk, bazen ibadete şiddetli bir iştiyak, bazen menfiden ani bir nefret, bazen de tefekküre sevk eden bir huzursuzluk suretinde tecelli eder. Bu ahvâl, rahmet-i İlâhiyenin kulun kalbine dokunuşlarıdır.

Zamanımızda insan, aklın mizanına sığmayan hakikatleri çoğu kez terk etmiş görünse de, ruh hâlâ bazı hakikatleri akıldan evvel fark eder. Üstad:

“Hediye-i nuraniyeyi, bir hiss-i kable’l-vuku ile benim ruhum hissetmiş, akla haber vermemiş.”⁷ buyurarak bu latîf noktayı ispat eder.

Bazen bir rüya, bir işaret veya bir iç ürpertisi insanı hakikate davet eder. Çünkü: “Sevk-i İlâhî bir işaret-i rahmettir; fıtratın meyli ise Hakk’a davettir.”⁸

Dipnotlar

1- Emirdağ Lahikası II, s. 102

2- Lem’alar, 16. Lema, s. 202.

3- Mektubat, 28. Mektup, s. 405.

4- Kastamonu Lahikası, s. 41.

5- Lem’alar, 26. Lema, 12. Rica, s. 246.

6- Sözler, s. 386.

7- Kastamonu Lahikası, s. 113

8- Mananın hülâsasıdır.

