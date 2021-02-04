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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Çocuk ve teknoloji

İlknur Maraş Çalık
04 Şubat 2021, Perşembe
Valide, ruhunu feda ettiği evlâdını daima tehlikelere mâruz gördükçe titrer. 1

Annelik psikolojisini böylesine derin ve veciz bir şekilde ortaya koyan çok az cümleler vardır. Günümüzün hastalığı olan çocuklardaki teknoloji bağımlılığı şefkat kahramanı annelerin en büyük yarasıdır. Telefon ve tablet diliyle aile yapımıza ve dinî değerlerimize uygun olmayan videolar çocuklarımızın iç dünyalarına sihirbaz gibi tesir etmektedir.

Çocukların 0-6 yaş döneminde hafızalarının kayıt ve istidatlarının gelişim evresinde olması sebebiyle, internetteki videolar mukavemetsiz ruhlarını etkilemektedir.

Uzmanlar çocukların en az 2 yaşına kadar televizyon ve telefon ekranlarından uzak tutulmasını teklif ederken, 3 yaşından sonra süre belirleyerek verilebileceğini dile getirmekte. Bunu uygulayan aileler mutlaka vardır. Sanırım ben buna muvaffak olamayan bir anneyim. Salgın öncesi hem gezip, hem de derslere katılım sağlıyorduk.

Bu sosyal hayatın küçük kızım için müsbet olduğu kadar menfi yönleri de olmuştu. Bunlardan biri de telefonu erken tanımasıydı. Ancak, 18 ayına kadar telefonla tanışmasını engelleyebilmiştim. Buna bir çözüm bulmam gerekiyordu. Araştırdım ve telefonuma 2 yaş çocuklar için eğitici uygulamalar indirdim. (Meyveler, sebzeler, sayılar ve hayvanlar.)

Çocuklarla bir araya geldiğinde, onlar telefonlarıyla oynarken, kızıma kendi telefonumda uygulamaları açıyordum. Tabiî bunları destekleyecek kitaplar da kütüphanemizde mevcuttu şükür. İki yaşına girdiğinde bütün renkleri, sayıları vb. öğrenmişti. Her akşam yatmadan mutlaka bir kitap okuyorduk ve bu da kelime dağarcığının zenginleşmesine sebep oluyordu.

Çocukların yaşı büyüdükçe uygulamalar yerini, maalesef fenomen olma arzusu içerisinde olan kişilerin çektiği uygun olmayan videolara bırakıyor. Dolayısıyla ebeveynler olarak uyanık olup, yeni çözümler üretmeliyiz.

Benim gibi bu konuda mustarip olan validelere teklif edebileceğim bir uygulama ‘’Yubi’’ aileler tarafından oluşturulan bir program ve istediğiniz Youtube kanalını seçme imkânına sahipsiniz. Çocuğunuzun izlemesini istediğiniz dinî çizgi filmleri ya da eğitici videoları kabul edebilirsiniz. Tamamen sizin kontrolünüzde. Youtube, telefonların ana uygulaması olduğundan telefondan silinemiyor. Fakat şifre koyabilirsiniz. İlk başta çocuğunuz buna tepki gösterecektir. Muvaffak olabilmeniz için dik duruş sergilemeniz önemli bir nokta. 

Yeni Asya yayınlarından “Çocuk eğitiminde şimdiki aklım olsaydı’’ adlı kitapta; zekânın bölümlerinden bahsedilmiştir. “Çoklu zekâ teorisi’’ her çocuğun ferdi farklılıklarını değerlendirir. Üstad Bediüzzaman’ın ‘insan küçük bir âlemdir.’ sözünü düstur edinerek farklı fıtratlarda yaratılmış olan çocuklarımızın dünyasına girerek onları ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Kitapta yer alan görsel zekâ bölümünde, bu yönü baskın olan çocukların yap-boz, bulmaca ve videolar eşliğinde öğrenmeyi sevdikleri belirtilir. Bu yönü kuvvetli olan çocuktan telefon ve tablet gibi teknoloji aletlerinden uzak tutmanın manasız olduğunu düşünerek, yönünü çevirmeliyiz.

Bediüzzaman’ın radyo ile ilgili ihtarları olduğu gibi övgüsü de mevcuttur: “Ve radyo öyle büyük bir nimet-i İlâhiyedir ki, ona mukàbil şükür ise, o radyo milyonlar dilli bir küllî hâfız-ı Kur’ân olup, bütün zemin yüzündeki insanlara Kur’ân’ı dinlettirsin.’’ 2 

Ayrıca, eğitimci Misbah Eratilla ile yapılmış olan “Çocuklarımızı anlamak için çaba sarf etmek’’ adlı söyleşiyi ve sair eğitimcilerin videolarını izlemenizi de tavsiye ederim. (http://www.euronur.tv/cocuklarimizi-anlamak-icin-caba-sarf-etmek/)

Dipnotlar: 

1- Bediüzzaman Said Nursî, Asa-yı Mûsa, s. 74. 

2- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 450. 

Okunma Sayısı: 68
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